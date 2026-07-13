كرة طائرة – مريم متولي تنتقل إلى نادي مومينا خاتون بطل أذربيجان

أعلن نادي مومينا خاتون بطل أذربيجان التعاقد مع مريم متولي لاعبة منتخب مصر لكرة طائرة للسيدات.

وانضمت مريم متولي للنادي لمدة موسم واحد، بعد نهاية تعاقدها مع بوستو أرسيتسيو الإيطالي.

ولعبت مريم متولي الموسم الماضي مع نادي بوستو أرسيتسيو كأول محترفة مصرية في الدوري الإيطالي للكرة الطائرة للسيدات.

وتركت مريم متولي الدوري المصري بعد نهاية الموسم قبل الماضي ورحلت من الزمالك للاحتراف الأوروبي.

وقبل انتقالها إلى الزمالك كانت مريم متولي أحد نجوم الأهلي.