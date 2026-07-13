رئيس الشرقية يكشف لـ في الجول تفاصيل دمج فريقه مع إنبي

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية

كشف حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية عن تفاصيل دمج النادي مع إنبي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة دمج فريقي الشرقية مع إنبي ومنتخب السويس مع بتروجت لإنشاء شركتي كرة قدم.

وقال مرزوق لـ FilGoal.com: "تم توقيع بروتوكول تعاون بين نادي الشرقية ونادي إنبي لإنشاء شركة الشرقية إنبي لكرة القدم، وستصبح نسبة إنبي 51% والشرقية 49%".

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وتابع "سيتم تجهيز استاد الجامعة أو استاد الزقازيق لاستضافة مباريات الفريق في الدوري الممتاز"

وأكمل "رخصة نادي الشرقية سيتم تجميدها في الدرجة الثانية، وباقي الألعاب ستظل باسم الشرقية بشكل طبيعي".

وأتم "هناك لجنة فنية ستقيم لاعبي الشرقية الحاليين سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين".

ويتواجد فريقي منتخب السويس والشرقية بدوري الدرجة الثانية بـ خلال الموسم المقبل ولكنهما سيشاركان برفقة بتروجت وإنبي بالدوري الممتاز.

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