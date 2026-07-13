الخطيب: مقر الأهلي في المنصورة يتوافق مع تطور الدولة

أكد محمود الخطيب رئيس النادي، أن إنشاء مقر النادي بمدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة الأهلي ودوره الوطني والمجتمعي.

واستهل الخطيب كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بتوجيه التهنئة إلى المنتخب الوطني، والجهازين الفني والإداري والطبي، بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يعكس أهمية الاستثمار في الرياضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الأهلي أن الشراكة مع شركة «دلتا كابيتال» تمثل بداية لمشروع تنموي طموح يتماشى مع رؤية الدولة في دعم المدن الجديدة، مؤكدًا أن النادي يواصل أداء دوره الرياضي والمجتمعي والتنموي، الذي يحرص عليه منذ تأسيسه.

وأضاف أن وضع حجر الأساس لمقر المنصورة الجديدة يعد محطة تاريخية في مسيرة النادي، خاصة أنه أول مقر للأهلي خارج القاهرة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في خدمة أبناء الدلتا واكتشاف المواهب الرياضية، بما يتوافق مع أهداف الدولة في دعم الشباب بالمحافظات.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي، منذ تأسيسه في بدايات القرن الماضي، ارتبط برسالة وطنية، ونجح في ترسيخ مكانته كنادي القرن وصاحب الريادة في مختلف الألعاب، لافتًا إلى أن النادي يمتلك حاليًّا مقرات في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، قبل أن يتوسع لأول مرة خارج القاهرة بإنشاء مقر المنصورة الجديدة.

وشدد على أن الأهلي سيواصل دوره في اكتشاف ورعاية المواهب، مستشهدًا بانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، باعتباره نموذجًا للنجاحات التي يحققها قطاع الناشئين بالنادي.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يقتصر دوره على كرة القدم فقط، بل يعد مؤسسة رياضية واستثمارية متكاملة، تمتلك خططًا لتنمية مواردها من خلال شركاتها المختلفة، مشيرًا إلى استمرار العمل في مشروع استاد الأهلي، إلى جانب التطوير والإنشاءات في جميع فروع النادي.