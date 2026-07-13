مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة تقييم شركة الكرة بـ "مليار جنيه"

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

نفى مصدر من نادي الزمالك، الأنباء المتداولة حول رأس مال شركة الكرة بالنادي.

وأعلن نادي الزمالك إطلاق شركة كرة القدم في في إطار رؤية استراتيجية بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.. طالع التفاصيل

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما ذكرته تقارير إعلامية بأن رأس مال شركة الكرة بالقلعة البيضاء تم تقديره بمبلغ محدد."

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وأضاف المصدر "الزمالك أعلن رسميًا أنه سيتم إجراء التقييم المالي لشركة كرة القدم من خلال 3 شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للمعايير المعمول بها لتحديد القيمة العادلة ورأس مال الشركة."

وأوضح "لا يوجد تقييم حتى الآن لرأس مال شركة الكرة، والنادي لا يزال في انتظار التقييم الذي سيصدر من الثلاث شركات المتخصصة، والأرقام التي يتم تداولها في بعض التقارير الإعلامية مجرد اجتهادات."

وتداولت تقارير صحفية أنباء أن مجلس إدارة النادي الأبيض قرر إنشاء شركة الكرة برأس مال يقارب مليار جنيه.

وأشار المصدر "ملف تقييم رأس مال شركة الكرة يعد من الملفات المهمة، ولذلك تم الاستعانة بـ3 شركات تقييم مستقلة ومعتمدة لضمان الوصول إلى القيمة العادلة."

وتابع المصدر "سينتظر إعلان نتائج التقييم قبل تحديد رأس مال الشركة بشكل رسمي ودقيق."

واختتم المصدر "التجربة تعد جديدة ومختلفة عما هي متواجدة في بعض الأندية الأخرى، وسبق أن أعلن النادي رسميا موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة الكرة، مع دعوة الجمعية العمومية لمناقشة بنود تأسيسها."

الزمالك شركة الكرة
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