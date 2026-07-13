لمدة موسم جديد.. روما يعلن تجديد عقد ديبالا

أعلن نادي روما الإيطالي تجديد تعاقد لاعبه باولو ديبالا لمدة موسم حتى صيف 2027.

باولو ديبالا النادي : روما روما

وتوصل ديبالا لاتفاق مع إدارة روما على كافة بنود العقد الجديد، بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأسابيع بين الطرفين.

وكان قد انتهى تعاقد ديبالا مع روما بنهاية الموسم المنقضي.

وكتب نادي روما عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن تجديد عقد باولو ديبالا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

وبذلك يواصل اللاعب الأرجنتيني رحلته مع روما، والتي بدأت في صيف 2022، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وأعلن روما تجديد عقد ديبالا، في إطار سعيه للحفاظ على نجومه استعدادا للموسم الجديد.

وانضم ديبالا إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

ولعب ديبالا 140 مباراة مع روما في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق.

وساهم ديبالا في 75 هدفا مع روما.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تسجيل 45 هدفا وصناعة 30 آخرين.