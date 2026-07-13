منتخب كرواتيا يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القد تعيين سلافن بيليتش كمدير فني لمنتخب كرواتيا.

ويتولى بيليتش قيادة منتخب كرواتيا خلفا لزلاتكو داليتش الذي أقيل عقب نهاية مشوار الكروات في كأس العالم 2026.

ويعود بيليتش لقيادة المنتخب الكرواتي بعد 14 عاما من رحيله.

إذ قاد المنتخب الكرواتي في الفترة من 2006 إلى 2012.

بعد رحيله من تدريب كرواتيا قاد بيليتش عدة فرق، مثل وست هام يونايتد ووست بروميتش ألبيون وواتفورد واتحاد جدة والفتح السعوديان.

قبل أيام، أعلن منتخب كرواتيا رحيل مدربه زلاتكو داليتش عن تدريب الفريق.

وجاء رحيل داليتش عقب نهاية مشوار كرواتيا في كأس العالم 2026.

ويرحل داليتش بعد 9 سنوات على تعيينه كمدرب لكرواتيا.

وجاء الإعلان عن رحيل داليتش تحت عنوان "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".

داليتش حقق العديد من الإنجازات وكان قريبا من تحقيق ألقاب تاريخية برفقة منتخب كرواتيا.

المدرب الكرواتي قاد منتخب بلاده للحصول على فضية كأس العالم 2022 والبرونزية في 2018.

كما حصل على فضية دوري الأمم الأوروبية 2023.

داليتش تولى قيادة منتخب كرواتيا في 2017.

وخلال فترة قيادته لمنتخب بلاده لعبت كرواتيا 111 مباراة، وحققت الفوز في 62 وتعادلت في 20 وخسرت 29 مباراة.

وانتهى مشوار كرواتيا في كأس العالم 2026 من دور الـ 32 بعد الخسارة من البرتغال بهدفين مقابل هدف.