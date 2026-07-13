إندبندنت: "بيرتا كلمة السر".. أرسنال يستهدف التعاقد مع ألفاريز

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - الأرجنتين

يستهدف نادي أرسنال، التعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبقى موقف أتلتيكو مدريد واضحا برفض رحيل ألفاريز عن أتلتيكو مدريد، وعلى الأخص نحو برشلونة كما أشارت الصحافة الإسبانية إلا عن طريق الشرط الجزائي المقدر بـ 500 مليون يورو.

كما أعلن ريال مدريد تقدمه بعرض رسمي لضم ألفاريز بقيمة 150 مليون يورو، ولكن قوبل العرض بالرفض والسخرية من أتلتيكو مدريد.

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ويستعد ألفاريز لقيادة الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وسجل ألفاريز هدفا في فوز الأرجنتين أمام سويسرا 3-1 في الوقت الإضافي.

ووفقا لصحيفة إندبندنت فإن ألفاريز منفتح على الانتقال إلى أرسنال.

وكان ألفاريز يفضل البقاء في إسبانيا، إما الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد.

ومع ذلك، يصر أتلتيكو مدريد على عدم بيع لاعبيه لأي من منافسيه.

وأبدى النادي استيائه من الطابع العلني للحملات التي استخدمها كلا الناديين، للتعاقد مع ألفاريز.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن ميكيل أرتيتا يرغب في إعادة هيكلة خط هجوم الفريق، وكان يضع من بين البدائل برادلي باركولا جناح فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، ولكن النادي الباريسي يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب.

ووفقا للصحيفة فإن أرسنال لا يريد تجاوز 90 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يرغب فيه أتلتيكو في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

ويقوم أندريا بيرتا المدير الرياضي لنادي أرسنال، بعملية المفاوضات لضم ألفاريز.

وعمل بيرتا لمدة 12 عاما كمدير رياضي لنادي أتلتيكو مدريد.

أرسنال ألفاريز
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