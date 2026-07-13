ديانج: في الأهلي كانوا يلقبونني بالدبابة.. والطقس في إسبانيا يشبه مصر

تحدث المالي أليو ديانج لاعب فالنسيا الجديد عن كواليس انضمامه للفريق، وكشف عن لقبه خلال فترته في مصر.

أليو ديانج النادي : فالنسيا فالنسيا

وانتقل أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع الأهلي.

وقال ديانج في تصريحات لموقع فالنسيا الرسمي: "في مصر كانوا يطلقون عليّ لقب (دبابة)، بسبب قوتي البدنية، هذا أمر يتكرر كثيرا".

وأضاف: "لا يمكنك أن تصبح لاعبا كبيرا إذا لم تكن قويا بدنيا وقادرا على التحمل".

وانضم ديانج إلى فالنسيا قادما من الأهلي بعقد يمتد حتى 2028.

وعن حياته الشخصية، قال: "أصدقائي يرون أن حياتي مملة، لأنني دائما في المنزل مع عائلتي. تدريب ثم منزل، تدريب ثم منزل".

وتابع: "أحرص على قضاء الوقت مع عائلتي، لدي طفلان توأم سيكملان 3 سنوات قريبا، وأريد أن أجعلهم فخورين بي كل يوم".

وأعرب اللاعب المالي عن سعادته بالانضمام إلى فالنسيا قائلا: "أنا سعيد جدا، الجميع رحب بي بشكل رائع، وهذا يساعدني على التأقلم بسرعة".

وواصل: "علينا أن نكون متواضعين خلال الموسم، نعمل بجد ونستمع للمدرب، وأتمنى أن نجعل الجماهير فخورة بنا".

وتحدث ديانج عن قدوته في فالنسيا قائلا: "كنت أحب مشاهدة الفريق عندما كان يضم دافيد سيلفا ومحمد سيسوكو وغيرهم".

واختتم ديانج تصريحاته "الدوري الإسباني من أفضل الدوريات في العالم، وأنا ممتن لوجودي هنا. الطقس يشبه مصر، وهذا سيساعدني، وأتعلم بعض الكلمات الإسبانية حاليا".

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.