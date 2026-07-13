مؤتمر إيراولا: أريد فريقا يفخر به جمهور ليفربول.. ولن أغير هويتي

كشف أندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد عن رؤيته للفريق خلال المؤتمر الصحفي الأول له بعد تولي المهمة.

وأعلن نادي ليفربول تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرا فنيا للفريق خلفا للهولندي أرني سلوت في يونيو الماضي.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحفي: "أريد أن أقدم للجماهير فريقا يمكنهم أن يفخروا به. كرة القدم في ليفربول بالنسبة لي تعتمد على الترابط، الترابط مع الجماهير ومع المدينة".

وأضاف: "لعبت من قبل في أنفيلد كمنافس، وتشعر بطاقة الملعب. أتذكر هدف فيديريكو كييزا في أول مباراة الموسم الماضي، كان شعورا مذهلا. أريد أن نعيش هذا في كل مباراة، ويجب أن يأتي ذلك من أدائنا داخل الملعب".

وتابع: "يجب أن نكون فريقا يعمل بقوة، يلعب بشراسة وكثافة، حتى يشعر الجميع بالانتماء لهذا الفريق".

وعن سوق الانتقالات، قال: "تعاقدنا مع لاعبين بالفعل لكننا نحتاج المزيد. النادي يعمل على ذلك، وكمدرب أتمنى وجود اللاعبين منذ اليوم الأول، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة".

وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في كأس العالم. لم أرد إزعاجهم أثناء البطولة، لكن كانت هناك محادثات جيدة".

وواصل: "أستغل الفترة الحالية للحديث مع الجهاز والعاملين في النادي، من أجل خلق بيئة تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم".

وأشار المدرب الإسباني: "أدرك حجم ليفربول، وكل ما سأقوله سيخضع للتدقيق. لكنني لا أريد أن أكون حذرا أكثر من اللازم، أريد أن أتصرف بشكل طبيعي وأعيش أجواء المدينة".

وأكمل: "تحدثت مع اللاعبين حول ما يمكن تغييره. هم يعرفون أسلوبي، لكننا سنحتاج وقتا للتأقلم. أسألهم عن المراكز التي يفضلونها، وبعدها سأحدد قراراتي من خلال التدريبات".

وتطرق لفترة الإعداد: "اللاعبون يحتاجون للراحة بعد كأس العالم. أنظر للإيجابيات، تابعت تدريبات فريق تحت 21 عاما، وهناك لاعبون عادوا مبكرا، وهذا سيساعدني على التعرف عليهم".

وأكد: "سنمنح الفرصة للاعبين الشباب خلال فترة الإعداد، للتعرف عليهم بشكل أكبر".

وتحدث عن هارفي إليوت قائلا: "لديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه، وسيحصل على فرصة خلال فترة الإعداد. الموسم الماضي كان صعبا عليه لكنه عاد بشكل أقوى".

وشدد: "سأحاول أن أكون نفسي، أعلم أنني سأخطئ أحيانا، لكن الأهم أن أكون صادقا مع اللاعبين".

وعن أسلوبه، قال: "لن أغير هويتي. تم التعاقد معي بسبب ما قدمته من قبل، وسأحافظ على نفس الفلسفة داخل وخارج الملعب".

واختتم إيراولا تصريحاته "نمر بمرحلة صعبة مع رحيل لاعبين كبار وإصابات مؤثرة مثل هوجو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني. سنبحث عن حلول لتعويضهم خلال الفترة المقبلة".

وسيتولى إيراولا البالغ 43 عاما تدريب الفريق بدءا من موسم 2026-27 وحتى صيف 2028.

وبدأ إيراولا مسيرته الكروية كلاعب في مركز الظهير الأيمن خلال 12 موسما وخاض أكثر من 500 مباراة مع أتلتيك بلباو.

واختتم مسيرته مع نيويورك سيتي الأمريكي في 2015 و2016 واكتفى بـ 7 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وبدأ مسيرته التدريبية في 2018 بتدريب أيك لارنكا وتوج بلقب كأس السوبر القبرصي.

ثم تبعها بتدريب رايو فايكانو وقيادة الفريق للتأهل للدوري الإسباني في 2020.

وفي 2023 تولى تدريب بورنموث الإنجليزي وفي الموسم الماضي لفت الأنظار بعد قاد الفريق للتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة في تاريخه.

كما قاد بورنموث لاحتلال المركز السادس بعد سلسلة 18 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري الإنجليزي، كأفضل مركز في تاريخ النادي.

وأصبح إيراولا ثاني مدرب إسباني يقود الريدز بعد مواطنه رافائيل بينيتيز الذي تولى تدريب الفريق من قبل بين 2004 و2010.

وأنهى ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس وسيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.