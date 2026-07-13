سومر على أعتاب الانضمام لكلوب بروج

أصبح السويسري يان سومر حارس إنتر السابق في طريقه للانضمام إلى فريق كلوب بروج البلجيكي.

وذكر ساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن كلوب بروج توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحارس السويسري من أجل ضمه هذا الصيف.

ومن المتوقع إتمام الصفقة رسميًا خلال الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة.

في نهاية الشهر الماضي، أعلن نادي إنتر رحيل يان سومر بنهاية عقده يوم 30 يونيو.

يان سومر صاحب الـ 37 عاما انضم لإنتر في 2023 قادما من بايرن ميونيخ.

ولعب سومر 139 مباراة بقميص إنتر وحافظ على نظافة شباكه في 66 مباراة.

وتوج سومر بلقب الدوري الإيطالي مرتين برفقة إنتر وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة لكل منهما.