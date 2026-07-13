خبر في الجول - المصري يقترب من ضم جناح الدفاع الحسني الجديدي

اقترب النادي المصري من ضم المغربي عبد الله زياني لاعب الدفاع الحسني الجديدي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة المصري اتفقت مع اللاعب على كافة البنود الشخصية للانضمام للفريق.

وينتظر المصري الموافقة النهائية من النادي المغربي على العرض المادي المقدم، حسبما علم FilGoal.com

عبد الله زياني صاحب الـ23 عاما، يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

وخاض زياني الموسم الماضي 32 مباراة في كافة البطولات، سجل 8 وصنع 4 أهداف.

ولعب الزياني في صفوف نهضة بركان قبل الانتقال إلى الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2025.

ويستعد المصري بقيادة عماد النحاس للموسم الجديد المحلي في مصر.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، في مجموعة البطولة.