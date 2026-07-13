اليوم السعودية: مالكوم خارج الهلال

أوضحت جريدة اليوم السعودية أن إدارة نادي الهلال استقرت على رحيل البرازيلي مالكوم فيليب، وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وذلك في ظل عدم الحاجة للاعب خلال الفترة القادمة.

وذكر التقرير أن إدارة النادي أبلغت مالكوم بالقرار، وذلك نت أجل جلب عرض للخروج من النادي، والانتقال إلى نادي جديد خلال الموسم القادم.

وجاء القرار وراء رحيل مالكوم فيليب، بالتنسيق بين ريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، وسايمون فرانسيس المدير الفني للنادي، وذلك لعدم الحاجة لجهوده في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعمل إدارة الهلال، على حسم التعاقد مع لاعب جديد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتعويض رحيل مالكوم فيليب عن الفريق.

ويتنافس فنربخشة التركي والسد القطري على ضم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي يدرس العرضين في ظل انتهاء عقد لاعب برشلونة السابق بنهاية الموسم المقبل.

وساهم مالكوم في تحقيق الهلال لـ 5 ألقاب محلية خلال 3 مواسم بواقع لقب للدوري السعودي و2 لكأس السوبر المحلي، و2 كأس خادم الحرمين.

وخاض البرازيلي البالغ 29 عاما 138 مباراة في جميع المسابقات وسجل 46 هدفا وصنع 41.

يأتي ذلك في الوقت الذي أًصبح فيه مواطنه ماركوس ليوناردو على أعتاب الانتقال لصفوف أياكس الهولندي.

وسبق أن أشارت بعض التقارير إلى أن الهلال السعودي يعمل على إجراء عدة تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.