تقرير مغربي: كاف يرفض مقترح مصر بشأن زيادة عدد الأندية بدوري الأبطال والكونفدرالية

ذكر موقع البطولة المغربي أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوصت برفض المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

قبل أيام، طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، حسبما كشف اتحاد الكرة في بيان رسمي.

وأفاد موقع البطولة أن لجنة المسابقات بكاف أوصت برفض المقترح مع توضيح أسباب الرفض في مذكرة رسمية وُجهت إلى الأمين العام لكاف النيجيري سامسون أدامو.

وأضاف التقرير أن أدامو تواصل بدوره مع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف، لبحث الموقف قبل توجيه الرد الرسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، الخميس الماضي، تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه يوم الخميس الماضي: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الإفريقية المشاركة في كأس العالم، تقدم هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية."

وأضاف "طلب أبو ريدة منح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

وأتم بيان الاتحاد "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري، وصاحب المركز الثاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يشارك ثالث بطولة الدوري، وبطل الكأس في الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري، فيما حل بيراميدز ثانيا، والأهلي ثالثا، وسيراميكا كليوباترا رابعا، والمصري خامسا في جدول الترتيب.

فيما توج بيراميدز ببطولة الكأس، وحل زد وصيفا.