الاتحاد السعودي لكرة القدم يُلزم الأندية بتعيين مساعدين سعوديين

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 11:50

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

ألّزم الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية الدوري السعودي، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، بتسجيل مساعد مدرب سعودي ضمن الجهاز الفني.

وذلك بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وفق الضوابط التنظيمية التي أصدرها.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الأندية حرية إضافة مساعد مدرب آخر، متى ما رغبت في ذلك، مشترطًا تسجيل المساعد السعودي أولًا، قبل اعتماد بقية أعضاء الجهاز الفني.

وأوضح الاتحاد أنه في حال إقالة المدرب غير السعودي في دوري الدرجة الثانية، يحق للنادي التعاقد مع جهاز فني جديد، على أن يكون المدرب سعوديًا.

كما ألزم أندية الدرجتين الثالثة والرابعة بالتعاقد مع مدرب ومساعد مدرب سعوديين.

وبيَّن الاتحاد أن اعتماد الأجهزة الفنية يتم عبر منصة My SAFF، بدءًا من رفع بيانات الجهاز الفني، ثم دراسة الطلب، والتأكد من استيفاء الاشتراطات، وإصدار بطاقة مزاولة المهنة الصالحة لموسم رياضي واحد، وصولًا إلى اعتماد الجهاز الفني للمشاركة في المسابقات.

وتضمنت الضوابط عدم السماح لأي مدرب بممارسة عمله دون الحصول على بطاقة مزاولة مهنة، إضافة إلى منع المدرب غير السعودي من تدريب فريقين خلال الموسم الرياضي ذاته.

الدوري السعودي
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