الرياضية: النصر يواجه أزمة مالية قبل انطلاق الموسم الجديد

تواجه إدارة نادي النصر أزمة مالية، أدت إلى تعليق عدد من الملفات الإدارية والفنية خلال الفترة الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الأزمة امتدت إلى ملف الرواتب، إذ تسلم عدد من لاعبي الفريق راتب شهر يونيو منقوصًا، فيما تعمل الإدارة على استكمال المبالغ المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن ضعف السيولة المالية أوقف أيضًا ملف التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

إذ لم تدخل الإدارة في أي مفاوضات رسمية مع بديل له حتى الآن، بانتظار اتضاح الوضع المالي، حسب التقرير.

وكان النصر أعلن، الإثنين الماضي، نهاية مشوار بروزوفيتش مع الفريق بعد انتهاء عقده، ليصبح مركز الوسط أحد أبرز الملفات التي يسعى الجهاز الفني إلى تدعيمها قبل انطلاق الموسم.

ويدشن الفريق الموسم الجديد تحت قيادة الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد، الذي يتطلع إلى مواصلة نجاحات الفريق، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي، الموسم الماضي.

وتنتظر الأصفر 4 استحقاقات تتمثل بالدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.