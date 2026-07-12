ساويرس يكرم بعثة منتخب مصر بعد إنجاز كأس العالم

الأحد، 12 يوليه 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد الأرجنتين

تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بالشكر لـ نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري على تكريم منتخب مصر.

وأهدى نجيب ساويرس كل لاعب في صفوف منتخب مصر مليون جنيه كدعم بعد إنجاز التأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة.

وجاء التكريم حسبما أوضح اتحاد الكرة "تقديرا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني والإداري من أداء مشرف وروح قتالية خلال مشاركتهم الأخيرة".

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وسبق أن أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة.

ويقام الحفل يوم غدا الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء ولمدة ثلاث ساعات.

وجاءت أسعار التذاكر لحضور الحفل من استاد القاهرة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

درجة كبار الزوار: 500 جنيها

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