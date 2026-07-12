الرياضية: ماركوس ليوناردو على أعتاب أياكس

الأحد، 12 يوليه 2026 - 20:09

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

أصبح البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي على أعتاب العودة لـ أوروبا من جديد عن طريق أياكس الهولندي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن أياكس توصل لاتفاق شفهي لضم اللاعب البرازيلي.

وأشار إلى الصفقة ستكلف أياكس 25 مليون يورو لضم اللاعب الذي سيوقع لمدة 5 مواسم.

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وأوضح أن اللاعب حصل على موافقة لإجراء الفحص الطبي لإتمام الانتقال، عقب اتفاق المسؤولين على كافة التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط اسم اللاعب بالانتقال من قبل لصفوف فيورنتينا الإيطالي وبورتو البرتغالي الصيف الجاري.

وكاد أن ينضم ماركوس لصفوف فلامنجو البرازيلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وأيضا أتلتيكو مدريد إلا أن المفاوضات توقفت واستمر مع الهلال.

وخاض ماركوس البالغ 23 عاما 82 مباراة بقميص الهلال سجل خلالها 48 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

وانضم ليوناردو من بنفيكا إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وسبق أن أشارت بعض التقارير إلى أن الهلال السعودي يعمل على إجراء عدة تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويشارك أياكس الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الموسم الماضي.

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