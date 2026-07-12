كأس العالم - سكالوني: المعاناة جزء من جينات الأرجنتين.. وأصبحنا أكثر خبرة

كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أن فريقه اعتاد التعامل مع المباريات الصعبة، بعد الفوز على منتخب سويسرا 3-1 بعد الوقت الإضافي في ربع نهائي كأس العالم.

ونجح منتخب الأرجنتين في حسم المباراة بتسجيل هدفين في الوقت الإضافي، ليحجز مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة قوية.

وقال سكالوني في تصريحات لشبكة TyC الأرجنتينية: "كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزء من دمائنا، وهذا جزء من الجينات الخاصة بنا، وهذا يمنحنا الهدوء".

وأضاف: "في قطر 2022 لم نكن نمتلك هذا القدر من الخبرة، وأنا أيضا، وكانت تلك المواقف صعبة للغاية".

وتابع: "لكن الآن أصبحنا أكثر خبرة، نعرف كيف يكون الشعور عندما يسيطر المنافس أو عندما نستقبل هدفا، واليوم حافظنا على هدوئنا ولم نستسلم".

وشدد مدرب الأرجنتين على صعوبة المباراة قائلا: "كان منافسا قويا للغاية، وكان من الصعب الفوز بالالتحامات أو الحفاظ على الاستحواذ".

وأكمل: "لقد عانينا كثيرا في المواجهات الفردية بمختلف مناطق الملعب".

وسجل جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز هدفي الفوز في الوقت الإضافي، بعدما أدرك المنتخب السويسري التعادل خلال الشوط الثاني.

وأوضح سكالوني "لدينا أيضا لاعبين على مقاعد البدلاء قادرين على تغيير المباراة، وهذا أمر مهم للغاية، في النهاية نجد دائما الحلول".

وتابع "نحن فريق جماعي ومتماسك، وهذا دليل على أن كرة القدم لعبة معقدة".

وبهذا الفوز، يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة السادسة في آخر ست بطولات كبرى.

واختتم سكالوني تصريحاته: "عندما تصل إلى نصف النهائي يجب أن تعاني، عليك أن تمر بهذه اللحظات".

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.