هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي

كشف هيثم حسن لاعب منتخب مصر أسباب اختياره تمثيل الفراعنة وليس منتخب تونس أو فرنسا.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وقال هيثم حسن عبر إم بي سي مصر: "اخترت اللعب لمنتخب مصر لأنها مصر وهو أقوى منتخب إفريقي، بالطبع يشرفني تمثيل تونس أو فرنسا، ولكن نوعية اللاعبين التي يمتلكها منتخب مصر تجعلك لا تستطيع رفض اللعب بقميص الفراعنة والجميع يعرف من هو منتخب مصر وقيمته ووالدي يحب كرة القدم ويعشق مصر".

وأضاف "والدي من أسوان ووالدتي من تونس، وأنا الحمد لله الآن ألعب لمنتخب مصر وأتمنى أن تكون تلك بداية موفقة لسنوات قادمة وفخر لي ارتداء قميص مصر".

وأشار "محمد صلاح قبل أن يكون لاعب كبير فهو قائد عظيم وشخص رائع وهو حريص جدا على الجميع في منتخب مصر، ومنذ أن بدأ كرة القدم لعب في أماكن كثيرة ويتحلى بالمسؤولية ولديه صفات القائد وهو من أعظم اللاعبين المصريين وعندما كنا صغارا كنا نشاهد صلاح ونتمنى أن نصبح مثله وهو أمر هام بالنسبة لي، أنا أراه الآن يوميا وأحاول التعلم منه لأكون أفضل".

وأوضح "صلاح في الحافلة وجه التحية لنا وتحدث معنا، هو قائد رائع ويفكر في الجميع وعندما كنت أنهي أوراقي من أجل المشاركة تحدث معي ورفع معنواتي ودعمني كثيرا".

وأكد "من الفخر لي أن ألعب بجانب محمد صلاح فهو من أعظم لاعبي العالم وأتمنى أن أستطيع تمثيل مصر مثله في السنوات المقبلة وأن أقود المنتخب إلى الانتصارات".

وشرح "لا أستطيع أن أكون مثل صلاح، فـ صلاح هو لاعب واحد، لكني أريد أن أكون أنا هيثم حسن، أريد أن أستلهم منه وأستفيد من خبراته وأتعلم منه فهو مثلي الأعلى ويثبت لنا أن العمل الشاق يمكننا الوصول بعيدا كما أن لديه الاستمرارية والروح القتالية ومسيرته رائعة".

وحكى "الأرجنتين يلعبون بعنف وإذا مررت منهم يقومون بضربك وأنا تعرضت للضرب كثيرا أمامهم، وهذه المباراة المؤهلة لربع النهائي سيفعلون فيها أي شيء من أجل التأهل، لكني استطعت اللعب بشكل جيد ومراوغتهم".

واستطرد "شعوري كان جميلا بأهداف مصر في الأرجنتين وكانت لحظات مليئة بالسعادة وكنا قريبين جدا من الفوز بالمباراة، ولكن في النهاية انتهت بفوز الأرجنتين للأسف".

وواصل "كنا نشعر بالحزن بعد المباراة لأننا كنا نحلم بالتأهل وكنا نتحدث عن مواجهة سويسرا بعد مباراة الأرجنتين، ولكن بعدما تقدمنا بهدفين خسرنا اللقاء بطريقة تشعرك بالندم الكبير والغضب الشديد مما فعله الحكم، لكنني كنت سعيدا جدا وفخور بهذا الفريق وتمثيل بلدي ومنتخب مصر".

وتابع "إن لم نفز على الأرجنتين فنحن فزنا باحترام الجميع في مصر ورأينا ما حدث في منطقة المشجعين والجمهور في كل المدن والناس وهم سعداء بما حققناه فهو أمر رائع وشعور استثنائي، لأن مصر بلد كبير وتستحق أن تكون ضمن أبطال العالم".

وأفصح "والدي من مشجعي الزمالك، تلقيت الكثير من العروض في الصيف الماضي ولكن أفضل عدم التسرع وتحدثت مع وكيلي وأخبرني أن الوقت غير مناسب للرحيل وأن نؤجل هذا الأمر لما بعد كأس العالم".

وعن مستقبله قال في ختام تصريحاته "لا أريد التسرع في قراري، أريد الحصول على فترة راحة وقضاء الوقت مع عائلتي التي لم أراها منذ وقت طويل ثم أحسم مستقبلي".