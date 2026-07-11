أبو ريدة: التأهل إلى كأس العالم مرتين في عهد الرئيس السيسي يعكس حجم دعمه المتواصل

السبت، 11 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي وهاني أبو ريدة

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدعم الذي تحظى به الرياضة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أحد أبرز أسباب النجاحات التي حققتها الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال أبو ريدة في حفل تكريم رئاسة الجمهورية لمنتخب مصر: "باسم المجموعة كلها، أشكر سيادتكم على الدعم والمساندة، وعلى حفاوة الاستقبال اليوم".

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وواصل "يكفي أن أقول إن مصر تأهلت إلى كأس العالم أربع مرات، بينها مرتان في عهد سيادتكم، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والدعم الذي تحظى به الكرة المصرية".

وأتم "أشكر أبناءنا اللاعبين من كل قلبي، لأنهم كانوا على أعلى مستوى، وكانوا رجالا، وقدموا بطولة تليق باسم مصر".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

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