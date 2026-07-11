كأس العالم - موندو: بايرن ميونيخ يعيد اهتمامه بضم كوندي.. وبرشلونة يتمسك بالمدافع الفرنسي

السبت، 11 يوليه 2026 - 16:27

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

عاد اسم جول كوندي مدافع برشلونة، إلى دائرة اهتمامات بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي النادي الألماني لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، يدرس بايرن التحرك قريبًا من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي، لكن إتمام الصفقة يتوقف أولًا على بيع عدد من لاعبيه لتوفير السيولة المالية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي البافاري تعمل حاليا على إيجاد مخرج للظهير ساشا بوي، كما يُحتمل رحيل كل من هيروكي إيتو، وكيم مين جاي، وجواو بالينيا، من أجل تمويل صفقات جديدة.

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وكان بايرن قد حسم بالفعل التعاقد مع إسماعيل صيباري وناثانيال براون، إلا أن كوندي لا يزال أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة متمسك بالظهير الفرنسي وترى إدارة الفريق أنه من الصعب السماح برحيل كوندي إلا عند تعويضه فقط وهو شيء لا يفكر به برشلونة في الوقت الحالي.

وكان كوندي قد جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030 خلال الصيف الماضي، ويشارك حاليًا مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة إسبانيا في الدور نصف النهائي.

وسبق أن علق اللاعب على مستقبله خلال معسكر منتخب فرنسا قائلا: "أنا لاعب في برشلونة، وآمل أن أستمر هناك".

ولا يتوقع برشلونة رحيل مدافعه الفرنسي هذا الصيف، إلا إذا تلقى عرضا ماليا كبيرا قد يدفع النادي لإعادة النظر في موقفه.

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