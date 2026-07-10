رومانو: الاتفاق تم.. أديمي إلى برشلونة

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 20:03

كتب : FilGoal

كريم أديمي - دورتموند ضد ماينز

برشلونة بوروسيا دورتموند كريم أديمي
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