مورينيو: أنا هنا في مهمة لأجل ريال مدريد

كشف جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، أن العمل داخل النادي بدأ منذ فترة طويلة بالتنسيق مع الإدارة، مشددا على أن هدفه هو ترسيخ ثقافة المسؤولية والطموح داخل الفريق.

وعين ريال مدريد جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق خلفا لألفارو أربيلوا المدرب السابق للفريق الملكي.

وقال مورينيو عبر الموقع الرسمي لريال مدريد: "الكلمات وحدها لا تكفي، نحن الآن في مهمة".

وواصل "نعمل منذ فترة طويلة مع هيكل النادي وعلى مختلف المستويات".

وأردف "التكنولوجيا تساعدنا كثيرا، لذلك أصبح بإمكاننا العمل حتى دون التواجد بشكل دائم".

وكشف "ما قمت به اليوم كان مراجعة كل ما تم إنجازه، وتحديد ما تبقى من عمل خلال الفترة المقبلة، وأنا هنا لمساعدة الجميع على أن يصبحوا أفضل".

وأكمل "هدفي هو بناء ثقافة قائمة على العمل، وتحمل المسؤولية، والطموح، إلى جانب قيمة أعرفها جيدًا، وهي شرف العمل من أجل ريال مدريد".

وأتم "تعجبني هذه الفكرة كثيرًا، فالأمر لا يتعلق بالعمل في ريال مدريد، بل بالعمل من أجل الفريق".

وعاد مورينيو لتدريب ريال مدريد بعد ولايه الأولى التي كانت في الفترة منذ يوليو 2010 حتى يونيو 2013.