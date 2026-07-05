كأس العالم - بعد إلغاء المران.. موقف مصابي لاعبي الأرجنتين قبل لقاء مصر

الأحد، 05 يوليه 2026 - 02:18

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد كاب فيردي

ألغي مران منتخب الأرجنتين استعدادا لمواجهة منتخب مصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وتأهل التانجو لدور الـ 16 بفوز شاق على كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وخاض منتخب الأرجنتين مرانه في صالة التدريبات الرياضية لنادي إنتر ميامي الأمريكي حيث خاض مباراة كاب فيردي يوم السبت.

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والسبب هو العواصف الرعدية التي منعت التانجو من خوض تدريبات استشفائية عقب الفوز الشاق على كاب فيردي بعد 120 دقيقة.

وكشف تقرير لشبكة "TyC" الأرجنتينية أن المنتخب الأرجنتيني يعاني من 3 إصابات عقب مباراة كاب فيردي دون تحديد مدة الغياب.

فاكوندو ميدينا يعاني من شد عضلي وخرج في الدقيقة 86 وعوضه نيكولاس تاليافيكو.

إنزو فيرنانديز يعاني من تشنج عضلي وأكمل اللقاء بشكل طبيعي.

نيكولاس جونزاليس يعاني من التواء في الكاحل الأيسر تعرض له بعدما شارك كبديل وأكمل اللقاء للنهاية.

ليونيل ميسي وأليكسيس ماك أليستر يعانيان من إرهاق.

وسبق أن أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين امتعاضه من ضيق الوقت بين مباراتي دور الـ 32 وثمن النهائي.

فقال بطل نسخة 2022 في المؤتمر الصحفي: "ماذا بعد؟ حان وقت الراحة الآن. لا أعرف كيف يُنظّم كأس العالم، لكننا كنا نحظى بـ 6 أيام راحة، والآن لدينا 3 أيام ونصف فقط. عندما تكون في أمسّ الحاجة للراحة، تحصل على أقلها. من الصعب جدا فهم ذلك".

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

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