كأس العالم - مدرب كاب فيردي - أعتقد أننا شرفنا بلدنا

السبت، 04 يوليه 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

بوبيستا - كاب فيردي

يرى بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي أن فريقه شرف بلاده بالأداء الذي قدمه خلال كأس العالم 2026.

وودع منتخب كاب فيردي كأس العالم من دور الـ 32 بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال بوبيستا للصحفيين عقب المباراة: "الأمر يتعلق بالشعور بالفخر بالفريق والجهاز الفني، وأعتقد أننا شرفنا بلدنا، لعبنا أمام بطل العالم وعدنا في النتيجة مرتين وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي".

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وواصل "خسرنا المباراة بسبب كرة ثابتة، لكن الأهم أننا فخورون باللاعبين، لقد أظهر بلدنا كرامته في هذه البطولة وأثبتنا شخصيتنا وهويتنا".

منتخب الأرجنتين واجه صعوبة كبيرة خلال اللقاء الذي امتد للأوقات الإضافية وكان قريبا من ركلات الترجيح.

وتلتقي الأرجنتين مع مصر في دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل والموافق 7 يوليو في تمام السابعة مساء.

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