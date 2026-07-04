كأس العالم - ميسي يكشف أسباب صعوبة مباراة كاب فيردي

السبت، 04 يوليه 2026 - 05:21

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد كاب فيردي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسباب صعوبة مباراة فريقه أمام كاب فيردي في كأس العالم.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من كأس العالم على حساب كاب فيردي بشق الأنفس.

وفازت الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 في مباراة ضمن دور الـ32 امتدت لشوطين إضافيين.

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وقال ليونيل ميسي عبر بي إن سبورتس: "كنا نعلم أهمية الكرات الثابتة في هذه المباراة، ونمتلك لاعبين يجيدون ألعاب الهواء والكرات الرأسية، وكان علينا أن نتحلى بالقوة في مثل هذه المواقف، وهو أمر نعمل عليه ونتدرب عليه منذ فترة".

وشدد "المباراة كانت صعبة لأننا لم نضغط بالشكل المطلوب في البداية، ولم نلعب بخطوط متقاربة، في المقابل دافع المنافس بصلابة كبيرة، لكننا حققنا الأهم بالتأهل للدور التالي في النهاية".

سجل أهداف التانجو: ليونيل ميسي، وليساندرو مارتينيز، وديني بورجيس (هدف عكسي).

فيما أحرز ديروي دوارتي، وأبيل كابرال هدفي منتخب كاب فيردي.

الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 لتواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة.

وضمنت مصر مقعدها في دور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

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