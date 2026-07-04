كأس العالم - ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي

السبت، 04 يوليه 2026 - 04:40

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد كاب فيردي

نال ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في دور الـ32 من كأس العالم.

وفازت الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 في مباراة ضمن دور الـ32 امتدت لشوطين إضافيين.

سجل أهداف التانجو: ليونيل ميسي، وليساندرو مارتينيز، وديني بورجيس (هدف عكسي).

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فيما أحرز ديروي دوارتي، وأبيل كابرال هدفي منتخب كاب فيردي.

الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 لتواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة.

وضمنت مصر مقعدها في دور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

أرقام ميسي أمام كاب فيردي

عدد الدقائق: 120

التسديدات: 9

تسديدات على المرمى: 6

دقة تمريرات: 38 من 44 بنسبة 86%

مراوغات: 2 من 5.

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