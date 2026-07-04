قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من كأس العالم على حساب كاب فيردي بشق الأنفس.

وفازت الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 في مباراة ضمن دور الـ32 امتدت لشوطين إضافيين.

سجل أهداف التانجو: ليونيل ميسي، وليساندرو مارتينيز، وديني بورجيس (هدف عكسي).

فيما أحرز ديروي دوارتي، وأبيل كابرال هدفي منتخب كاب فيردي.

الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 لتواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة.

وضمنت مصر مقعدها في دور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

حلم ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر قال قبل انطلاق كاس العالم في تصريحات على قناة إم بي سي مصر: "أتمنى مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم"

وأوضح مدافع الأهلي تفاصيل ما حدث بينه وبين ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي خلال مواجهة النادي الأمريكي بكأس العالم للأندية وقال: "مباراة الأهلي وإنتر ميامي كانت قد قاربت على الانتهاء، ومروان عطية تعرض لشد عضلي وسقط على الأرض، ولاعبي إنتر ميامي واصلوا اللعب وكادوا أن يسجلون هدف في مرمى الأهلي".

وتابع "تحدثت معهم ولكن كانت الأمور نرفزة ملعب، ودخلت في مشادة مع ليونيل ميسي ولكنه لم يتفهم ما أقوله لأنه يتحدث الإسبانية".

وأتم تصريحاته "أنا لا أحب الهزيمة، ميسي أفضل لاعب في العالم ولكن في الملعب شئ آخر وأنا أريد الفوز وكذلك ميسي".

والآن تحقق حلم ياسر إبراهيم وستلعب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16، كما سينافس ميسي مجددا بعد لقطتهما الشهيرة في كأس العالم للأندية.

وواصل ميسي الانفراد بالأرقام القياسية في منافسات كأس العالم، بعدما سجل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في شباك كاب فيردي.

ميسي سجل للمباراة الثامنة على التوالي في كأس العالم، بعدما انفرد الماضية ضد الأردن بالرقم القياسي كأول لاعب يسجل لـ 7 مباريات متتالية.

ميسي انفرد بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 7 أهداف، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي (6 أهداف)، والنرويجي إرلينج هالاند (5 أهداف).

ميسي وصل للهدف رقم 20 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

هدف ميسي أمام كاب فيردي رفع رصيده إلى 12 مساهمة تهديفية في الأدوار الإقصائية بكأس العالم (6 أهداف و6 أسيست)، ليصبح الأكثر مساهمةً في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 1966، متفوقًا على بيليه ومبابي (11 مساهمة لكل منهما).





















التشكيل

عاد ليونيل ميسي إلى تشكيل الأرجنتين الأساسي من جديد في المشاركة رقم 30 له في المونديال بمواجهة كاب فيردي بعدما شارك الجولة الماضية على مقاعد البدلاء أمام الأردن.

فيما اعتمد منتخب كاب فيردي على خبرات القائد ريان مينديش في قيادة خط هجومه، إضافة لفوزينيا في حراسة المرمى أمام الأرجنتين.

وصف المباراة

بدأ منتخب الأرجنتين المباراة بفرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، وهدد مرمى الرأس الأخضر مبكرًا، حيث أهدر ليونيل ميسي فرصة محققة في الدقيقة 14 بعدما راوغ مدافعه داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بجوار القائم، كما تصدى الحارس فوزينيا ببراعة لركلة حرة نفذها قائد التانجو.

وواصل منتخب الأرجنتين ضغطه حتى نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29، بعدما أرسل ليساندرو مارتينيز تمريرة طولية متقنة إلى ليونيل ميسي، الذي انفرد بالمرمى وأسكن الكرة سقف الشباك، معلنًا تقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وحاول منتخب الأرجنتين تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس فوزينيا واصل تألقه، بعدما تصدى لتسديدة قوية من إنزو فرنانديز من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف نظيف.

وبدأ منتخب الرأس الأخضر الشوط الثاني بصورة أفضل، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 54، بعدما استغل ديروي دوارتي كرة مرتدة وسددها بقوة، إلا أن إيميليانو مارتينيز تألق وأبعدها برد فعل رائع.

وأدرك منتخب الرأس الأخضر التعادل في الدقيقة 59، عندما مرر رايان مينديز كرة عرضية أرضية إلى ديروي دوارتي داخل منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في الزاوية اليسرى لمرمى الأرجنتين، معلنًا التعادل 1-1.

ورد منتخب الأرجنتين بإجراء تبديلات هجومية، حيث دفع ليونيل سكالوني بكل من جوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس، قبل أن يهدر إنزو فرنانديز فرصة خطيرة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، كما واصل ميسي تهديد المرمى، لكن فوزينيا حرمه من التسجيل مجددًا بعد تصدٍ مميز لانفراد داخل منطقة الجزاء.

واستمر ضغط منتخب الأرجنتين في الدقائق الأخيرة، حيث تصدى فوزينيا لركلة حرة جديدة نفذها ميسي ببراعة، كما أهدر نيكولاس جونزاليس فرصة محققة من ضربة رأس أمام المرمى، بينما تعرض فاكوندو ميدينا للإصابة وغادر الملعب ليشارك نيكولاس تاجليافيكو بدلًا منه.

واحتسب الحكم ثماني دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، وواصل منتخب الأرجنتين ضغطه المكثف عبر الكرات العرضية والركنيات في محاولة لخطف هدف الفوز، إلا أن دفاع الرأس الأخضر وحارسه فوزينيا صمدا حتى نهاية الوقت الأصلي والتوجه لشوطين إضافيين.

وافتتح منتخب الأرجنتين الشوط الإضافي الأول بهدف التقدم في الدقيقة 92، بعدما نفذ ليونيل ميسي ركلة ركنية متقنة، حولها أليكسيس ماك أليستر برأسه إلى ليساندرو مارتينيز، الذي أسكن الكرة الشباك، ليعيد التانجو إلى المقدمة بنتيجة 2-1.

وحاول منتخب الأرجنتين تعزيز تفوقه، حيث سدد جوليان ألفاريز كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع، قبل أن يهدر ليونيل ميسي فرصة الانفراد بالحارس فوزينيا، الذي واصل تألقه وحرم قائد الأرجنتين من تسجيل الهدف الثالث.

وعاد منتخب الرأس الأخضر إلى أجواء المباراة في الدقيقة 103، بعدما استلم سيدني لوبيز كابرال تمريرة جيدة، وأطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى إيميليانو مارتينيز، ليدرك التعادل 2-2.

ولم يستسلم منتخب الأرجنتين وواصل ضغطه مع انطلاق الشوط الإضافي الثاني، حتى حصل على ركلة ركنية في الدقيقة 111، فشل ديني بورجيس في إبعادها، ليحول الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، مانحًا الأرجنتين التقدم مجددًا بنتيجة 3-2.

وكثف منتخب الرأس الأخضر محاولاته في الدقائق الأخيرة، وحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لكن إيميليانو مارتينيز تألق وتصدى ببراعة لتسديدة سيدني لوبيز كابرال، قبل أن يتلقى نيكولاس تاجليافيكو العلاج إثر إصابة تعرض لها في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

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