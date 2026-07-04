كأس العالم - منتخب مصر يرتقي مركزين في تصنيف فيفا بعد الفوز على أستراليا

السبت، 04 يوليه 2026 - 03:45

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي مصر بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح

ارتقى منتخب مصر إلى المركز الـ 24 في تصنيف فيفا بعد الفوز على أستراليا في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الشوطين الأصلي والإضافي.

وتسلق منتخب مصر التصيف وأصبح في المركز الـ 24 متفوقا على الإكوادور ونيجيريا.

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وحقق منتخب مصر 12.34 نقطة بفضل الفوز على أستراليا، ليصبح مجموع نقاطه 1597.04 نقطة.

ودخل منتخب مصر منافسات كأس العالم وهو في المركز التاسع والعشرين على العالم في تصنيف فيفا.

وعقب نهاية دور المجموعات من كأس العالم ارتقى الفراعنة 3 مراكز بفضل فوز على نيوزيلندا وتعادلين مع إيران وبلجيكا.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كاب فيردي ضد الأرجنتين.

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