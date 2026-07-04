كأس العالم - حمزة عبد الكريم: مجاورة محمد صلاح حلم.. وجاهزون لأي خصم

السبت، 04 يوليه 2026 - 03:25

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - حمزة عبد الكريم

وصف حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر أن مجاورة محمد صلاح بمثابة حلم.

وشارك صاحب الـ 18 عاما بديلا في فوز مصر على أستراليا والتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر في المنطقة الصحفية: "إحساس جميل بعد التأهل ومصر كلها سعيدة، وأستفيد بشكل يومي سواء في التدريبات أو المباريات".

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وأضاف "صلاح يدعمني منذ اليوم الأول وينقل خبراته للجميع، أحاول الاستفادة منه فتاريخه لا يوصف، وأن أجاوره فهذا حلم".

وأتم "جاهزون لأي خصم في دور الـ 16، ولا أهتم بما يقال عني وتركيزي كله في أرض الملعب".

وفازت مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

فوز مصر وتأهلها إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، ضمن للاتحاد المصري لكرة القدم 15 مليون دولار مكافأت التأهل إلى ثمن النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في دور الـ 16.

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