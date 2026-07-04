كأس العالم: صلاح: ماذا تغير في معسكر المنتخب؟ "حسام حسن بيضربنا بين الشوطين"

أوضح محمد صلاح لاعب منتخب مصر ما الذي تغير في المعسكر تحت قيادة حسام حسن.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأًصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال صلاح خلال المنطقة الصحفية عقب مباراة أستراليا: "لا يوجد حلم محدد أحلم به حاليا، دائما أسعى أن أقدم للناس الأمل في إمكانية الوصول لمكانة كبيرة خاصة الأطفال، وليس في كرة القدم بل كل المجالات".

وأجاب ضاحكا على ما الذي تغير في معسكر منتخب مصر مع حسام حسن قائلا: "بيضربنا بين الشوطين".

«دائمًا ما أتمنى أن أكون مصدر إلهام يمنح الناس الأمل في بلوغ مكانة كبيرة، أيًّا كان المجال الذي يختارونه.» ✨ جانب من تصريحات محمد صلاح بعد تأهل الفراعنة التاريخي إلى دور الـ16 🗣️ pic.twitter.com/jcq5DwqQa7 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) July 3, 2026

وأوضح "لا يوجد شيء مختلف في المعسكر، أصبحت أكبر سنا على الانسياق وراء وسائل التواصل الاجتماعي، "أنا بناتي على سن جواز".

وأتم "لا أوضح شيئا لأحد لأنني أعلم قيمتي جيدا وكذلك اللاعبين، وأحاول قدر المستطاع مساعدة زملائي وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وفاز محمد صلاح بجائزة رجل المباراة ضد أستراليا وهي المرة الثانية له في البطولة بعد مباراة نيوزيلندا.

فوز مصر وتأهلها إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، ضمن للاتحاد المصري لكرة القدم 15 مليون دولار مكافأت التأهل إلى ثمن النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.