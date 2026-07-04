أسطورة أستراليا يعلق على لقطة استبدال الحراس قبل ركلات ترجيح مصر: هذا ما يحيرنا

علق أرتشي ثومبسون أسطورة منتخب أستراليا السابق على لقطة استبدال باتريك بيتش حارس أستراليا السابق بـ مات ريان الحارس البديل.

تأهلت مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ وذلك على حساب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفازت مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وقال آرتشي ثومبسون لاعب أستراليا السابق عبر موقع Sen الأسترالي عن هذه اللقطة: "لو دخل مات ريان إلى الملعب وتصدى لركلات ترجيح وساهم في تأهل الفريق، لكان تبديلا استثنائيا بكل معنى الكلمة".

وأضاف "لم أشاهد الكثير من مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسممن التي شارك فيها مات ريان، لكنه ربما تصدى لعدد من ركلات الجزاء هناك.

ثومبسون أتبع "ما زلت أعتقد أنه حارس مرمى استثنائي، وأحد أفضل من قام بتصديات في تاريخ أستراليا. أرى أنه قدم مستويات مذهلة تاريخيا".

لاعب أستراليا بين 2001 إلى 2013 أكمل "سواء كان ذلك جزءا من الخطة أم لا، فبغض النظر عما كان يحدث في المباراة، وحتى لو كان باتريك بيتش يقدم مباراة خرافية -وهو ما فعله بالفعل بعدما أنقذ كرة مذهلة أوصلت الفريق إلى الوقت الإضافي- فإن هذه كانت الخطة الموضوعة مسبقا، ولم يكن هناك مجال لتغييرها. عندما تضع خطة واضحة ويتفق عليها الجميع، يكون هناك تفاهم بين حراس المرمى أيضا بشأن الأدوار التي سيؤديها كل منهم".

واستدرك "لقد رأينا ذلك عندما تم استبدال مات ريان قبل ركلات الترجيح في مباراة التأهل عام 2022، ودخل حينها أندرو ريدماين، ونجحت الفكرة بشكل رائع. لكن الآن يحق لك أن تتساءل. في ذلك الوقت أخرجوا ريان من المرمى قبل ركلات الترجيح وأدخلوا ريدماين، أما هذه المرة فأدخلوا ماتي رايان؟ لا أعرف! الأمر في النهاية يعتمد بالكامل على ما يراه الجهاز الفني في التدريبات."

وتلعب مصر يوم الثلاثاء المقبل مباراة دور الـ16 ضد الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي.



























































































































































































































































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