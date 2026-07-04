كأس العالم - الهدف 20.. ميسي يسجل للمباراة الثامنة على التوالي أمام كاب فيردي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانفراد بالأرقام القياسية في منافسات كأس العالم.

وسجل ميسي هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في شباك كاب فيردي.

وتلعب الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العالم.

ميسي سجل للمباراة الثامنة على التوالي في كأس العالم، بعدما انفرد الماضية ضد الأردن بالرقم القياسي كأول لاعب يسجل لـ 7 مباريات متتالية.

ميسي انفرد بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 7 أهداف، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي (6 أهداف)، والنرويجي إرلينج هالاند (5 أهداف).

ميسي وصل للهدف رقم 20 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

هدف ميسي أمام كاب فيردي رفع رصيده إلى 12 مساهمة تهديفية في الأدوار الإقصائية بكأس العالم (6 أهداف و6 أسيست)، ليصبح الأكثر مساهمةً في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 1966، متفوقًا على بيليه ومبابي (11 مساهمة لكل منهما).

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي لمواجهته في دور الـ16 لكأس العالم.

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