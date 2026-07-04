كأس العالم - أرقام من فوز منتخب مصر على أستراليا والتأهل لدور الـ 16

السبت، 04 يوليه 2026 - 01:24

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر

حقق منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح والتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وتقدم منتخب مصر بفضل هدف إمام عاشور، وسجل محمد هاني التعادل لأستراليا بطريقة عكسية.

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ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت في مباراة مصر ضد أستراليا

منتخب مصر خامس منتخب إفريقي يحقق الفوز في دور إقصائي من كأس العالم بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) والمغرب (2022 و2026).

حسام حسن ثالث مدرب إفريقي يفوز في مباراة إقصائية من كأس العالم من كأس العالم بعد وليد الركراكي ومحمد وهبي مدربا المغرب.

لأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في ركلات الترجيح بجميع المسابقات بعد 4 هزائم (ضد السنغال في تصفيات كأس العالم ونهائي أمم إفريقيا 2021، والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 ونيجيريا في أمم إفريقيا 2025)

أصبح منتخب مصر ثالث منتخب إفريقي يصل لركلات الترجيح في كأس العالم بعد غانا في 2010 والمغرب في 2022 و2026.

منتخب مصر ثاني منتخب إفريقي يفوز بركلات الترجيح في كأس العالم بعد المغرب في 2022 و2026.

منتخب مصر سجل 3 أهداف من كرات رأسية في كأس العالم 2026 متساويا مع إنجلترا كأكثر من سجل من رأسيات.

أصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد محمد صلاح في 2018 وعبد الرحمن فوزي في 1934.

أصبح إمام عاشور ثاني لاعب يسجل في دور إقصائي من كأس العالم منذ عبد الرحمن فوزي ضد المجر في 1934.

بات إمام عاشور ثاني لاعب من الدوري المصري يسجل في دور إقصائي من كأس العالم بعد إيمانويل أمونيكي في 1994 مع نيجيريا.

سجل إمام عاشور الهدف رقم 250 في كأس العالم 2026.

أصبح محمد هاني ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين عكسيين بعد البلغاري إيفان فوستوف في 1966.

ساهم محمد هاني بهدفه العكسي في تحطيم الرقم القياسي للأهداف العكسية في نسخة واحدة من كأس العالم برصيد 13 هدفا متفوقا على 2018 برصيد 12 هدفا.

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