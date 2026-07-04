كأس العالم – تقرير: بسبب الطقس.. مباراتا دور الـ16 مهددتان بالتأجيل

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العديد من الاجتماعات من أجل دراسة موقف مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 لكأس العالم والبرازيل ضد النرويج بسبب الطقس.

وستنطلق مباريات دور الـ16 غدا السبت في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة بالغة التعقيد أمام منتخب المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مباراة لا تبدو صعوبتها مقتصرة على المستطيل الأخضر فقط، بل تمتد إلى عوامل بدنية ومناخية وجماهيرية قد تلعب دورًا حاسمًا في مسار اللقاء.

وتشير تقارير إلى أن المباراة مرشحة للنقل إلى موعد الظهيرة بتوقيت المكسيك، بدلا من السادسة مساءً كما كان مقررا، ما يعني خوض اللقاء في أجواء أكثر حرارة، وهو عامل إضافي قد يضاعف من معاناة اللاعبين بدنيًا.

England's World Cup Round of 16 tie against Mexico could be moved to 19:00 BST on Sunday 🚨 Forecasts suggest the original time 01:00 BST would have seen thunderstorms ⛈️ pic.twitter.com/HVvRpwDDQL — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 3, 2026

ومن المنتظر أن تُقام المواجهة وسط مدرجات ممتلئة بالكامل، إذ يتسع ملعب أزتيكا لنحو 87 ألف متفرج، مع أفضلية جماهيرية كاسحة لصالح المنتخب المكسيكي.

فيما أفادت بعض التقارير عن احتماله تقديم مباراة البرازيل والنرويج ساعة واحدة بسبب الطقس الحار الذي ستشهده المباراة مما يجعل توقيت المباراة صعب على الفريقان.

وخلال ساعات من المنتظر أن يصدر فيفا قراره النهائي بشأن المباراتين لحسم كل شيء قبل أيام بسيطة من موعد المباريات في دور الـ16.

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