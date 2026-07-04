كأس العالم - بعد التأهل التاريخي.. تعرف على جوائز مصر المالية

تأهلت مصر إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها، وذلك على حساب أستراليا.

وفازت مصر على أستراليا اليوم الجمعة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

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فوز مصر وتأهلها إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، ضمن للاتحاد المصري لكرة القدم 15 مليون دولار مكافأت التأهل إلى ثمن النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب لائحة جوائز كأس العالم 2026، تحصل الفرق من المراكز الـ17 إلى دور الـ32 على 11 مليون دولار كمكافأة إضافية، تضاف إلى 3 مليون دولار تحصل عليهم الفرق بمجرد التأهل للبطولة.

وفي حالة فوز مصر في المباراة المقبلة والتأهل إلى ربع النهائي، ستحصل مصر على جائزة قدرها 19 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، والثالث على 29 مليون دولار.

وفي المباراة النهائية، يحصل الوصيف على 33 مليون دولار، فيما يحصل بطل كأس العالم على 50 مليون دولار.

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