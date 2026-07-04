كأس العالم - بعد التأهل التاريخي.. تعرف على جوائز مصر المالية

السبت، 04 يوليه 2026 - 01:04

كتب : FilGoal

مصر - أستراليا

تأهلت مصر إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها، وذلك على حساب أستراليا.

وفازت مصر على أستراليا اليوم الجمعة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - عاشور: الجميع قاتل داخل الملعب.. ودعم الجماهير صنع الفارق كأس العالم - لماذا عُرضت لقطات مبابي للاعبي مصر قبل ركلات الترجيح ضد أستراليا حسام حسن بعد الفوز التاريخي مباشرة: أهدي الفوز للشعبين المصري والفلسطيني كأس العالم - هيثم حسن: الجماهير أساس الإنجاز.. وسنستعد لأي منافس

فوز مصر وتأهلها إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، ضمن للاتحاد المصري لكرة القدم 15 مليون دولار مكافأت التأهل إلى ثمن النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب لائحة جوائز كأس العالم 2026، تحصل الفرق من المراكز الـ17 إلى دور الـ32 على 11 مليون دولار كمكافأة إضافية، تضاف إلى 3 مليون دولار تحصل عليهم الفرق بمجرد التأهل للبطولة.

وفي حالة فوز مصر في المباراة المقبلة والتأهل إلى ربع النهائي، ستحصل مصر على جائزة قدرها 19 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، والثالث على 29 مليون دولار.

وفي المباراة النهائية، يحصل الوصيف على 33 مليون دولار، فيما يحصل بطل كأس العالم على 50 مليون دولار.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم مصر أستراليا
نرشح لكم
كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا" أسطورة أستراليا يعلق على لقطة استبدال الحراس قبل ركلات ترجيح مصر: هذا ما يحيرنا كأس العالم - بوبوفيتش يكشف سبب إشراك ريان وتسديد لاعب شاب لركلة الترجيح ضد مصر كأس العالم - الهدف 20.. ميسي يسجل للمباراة الثامنة على التوالي أمام كاب فيردي كأس العالم - أرقام من فوز منتخب مصر على أستراليا والتأهل لدور الـ 16 كأس العالم – تقرير: بسبب الطقس.. مباراتا دور الـ16 مهددتان بالتأجيل كأس العالم - عاشور: الجميع قاتل داخل الملعب.. ودعم الجماهير صنع الفارق مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(1) كاب فيردي.. تصدي خيالي
أخر الأخبار
كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا" 33 دقيقة | في المونديال
أسطورة أستراليا يعلق على لقطة استبدال الحراس قبل ركلات ترجيح مصر: هذا ما يحيرنا 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بوبوفيتش يكشف سبب إشراك ريان وتسديد لاعب شاب لركلة الترجيح ضد مصر 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الهدف 20.. ميسي يسجل للمباراة الثامنة على التوالي أمام كاب فيردي 49 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أرقام من فوز منتخب مصر على أستراليا والتأهل لدور الـ 16 ساعة | في المونديال
كأس العالم – تقرير: بسبب الطقس.. مباراتا دور الـ16 مهددتان بالتأجيل ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد التأهل التاريخي.. تعرف على جوائز مصر المالية ساعة | في المونديال
كأس العالم - عاشور: الجميع قاتل داخل الملعب.. ودعم الجماهير صنع الفارق ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16
/articles/532502/كأس-العالم-بعد-التأهل-التاريخي-تعرف-على-جوائز-مصر-المالية