حسام حسن بعد الفوز التاريخي مباشرة: أهدي الفوز للشعبين المصري والفلسطيني

لم ينس حسام حسن شعب فلسطين في أوج فرحته، فأهدى لهم الفوز والتأهل التاريخي إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026.

تأهلت مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ وذلك على حساب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفازت مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء مباشرة: "أبارك لشعب مصر، وللعرب ولكل قارة إفريقيا. شرفنا الكرة العربية والإفريقية التي ننتمي إليها".

وأضاف "كنت أقول في نهاية المباراة (يا رب نكسب عشان الطيبين من مصر في كل أنحاء العالم وأتوا من مكان وكانوا الأفضل والأكثر حضورا في كأس العالم). أقول لكم جميعا: (هنيئا لكم، ربنا يككرمنا فقط بسببكم)".

مدرب منتخب مصر أتم ""أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم (اللهم ارحم شهدائنا منكم).

وكان حسام حسن قد حمل العلم الفلسطيني في أرض الملعب عقب لقاء أستراليا ليحيي الحضور في الملعب احتفالا بالتأهل إلى دور الـ16.

وتلعب مصر يوم الثلاثاء المقبل مباراة دور الـ16 ضد الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي.

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