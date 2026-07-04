كأس العالم - هيثم حسن: الجماهير أساس الإنجاز.. وسنستعد لأي منافس

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

كشف هيثم حسن لاعب منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالتأهل، مؤكدا أن ما تحقق يُعد إنجازا تاريخيا يُحسب للجميع.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد تحقيق الانتصار أمام أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال هيثم حسن عبر بي إن سبورت: "تحقق الحلم وصنعنا التاريخ مع المنتخب المصري، والوصول إلى هذا الدور يُعد شرفا كبيرا لنا جميعا".

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وواصل "الجمهور المصري يستحق الفرحة، وأدرك جيدا أن كل من شارك في هذه النسخة كان يسعى لتشريف بلده، لا يمكن أن ننسى دور الجماهير، فهم الأساس في هذه الفرحة ودعمونا بقوة".

وأردف "المدرب قال لنا قبل ركلات الترجيح حافظوا على الهدوء".

واختتم حديثه عن الطرف المفضل له في الدور المقبل "سواء الأرجنتين أو كاب فيردي، نحترم الجميع، الآن نحتفل، واعتبارا من الغد سنبدأ التحضير الجيد للمباراة المقبلة وسنستعد لأي منافس".

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب "أطلنطا".

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