كأس العالم - تعرف على العائدين إلى حسابات مصر في دور الـ16

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر

بعدما صنعنا التاريخ وتأهلنا إلى دور الـ16، حان وقت استعادة بعض الغائبين ضد أستراليا.

تأهلت مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ وذلك على حساب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفازت مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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مباراة مصر ضد أستراليا، افتقد فيها الفراعنة مهند لاشين للإيقاف بعد تلقي الإنذار الثاني في البطولة ضد إيران، بجانب افتقاد أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم للإصابة.

بعد التأهل لدور الـ16، استعادت مصر مهند لاشين في دور الـ16 بعد استيفاء إيقافه، بجانب استعادة محمد عبد المنعم الذي ستكتمل جاهزيته قبل لقاء الثلاثاء المقبل.

أما أحمد فتوح، فعلى الأغلب سيستمر غيابه في المباراة المقبلة للإصابة، فيما لم يتحدد موقف كريم حافظ بعد خروجه مصابا ضد أستراليا.

وتلعب مصر يوم الثلاثاء المقبل مباراة دور الـ16 ضد الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي.

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