كأس العالم - للمرة الثانية.. محمد صلاح رجل مباراة مصر ضد أستراليا

فاز محمد صلاح بجائزة رجل المباراة في لقاء مصر ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي 1-1.

وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز فيها صلاح بجائزة رجل المباراة بعد مباراة نيوزيلندا في دور المجموعات.

وسجل صلاح ركلته الترجيحية على طريقة "بانينكا" في منتصف مرمى أستراليا.

وخلال 120 دقيقة سدد صلاح مرتين، وصنع 5 فرص وأكمل 3 مراوغات ناجحة وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب "أطلنطا".

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