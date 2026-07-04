مش بالطول! الأهم أن تكون الفاعلية حاضرة، قالها حسام حسن قبل اللقاء ونفذها منتخب مصر في الملعب.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب "أطلنطا".

قبل المباراة

قالها حسام حسن قبل المباراة ردا على خطورة أطوال لاعبي أستراليا "مارادونا لم يكن طويلا، وكذلك ميسي، ومبابي، ومحمد صلاح.. لدينا في منتخب مصر القوة والأطوال والارتقاء، لا نلعب رجبي، أو كرة القدم الأمريكية."

تصريحات اتفق معها توني بوبوفيتش مدرب أستراليا حينما قال "أتفق مع ما قاله حسام حسن، هذه كرة قدم، ووصلنا لهذه المرحلة لأننا قدمنا كرة قدم جيدة".

وفي الملعب حدث ما قاله حسام حسن. فازت مصر ولم تكن أطوال لاعبي أستراليا سببا في خسارتنا.

لم تسبب أطوال لاعبي أستراليا خطورة كبيرة على مرمى مصر، حتى هدفهم الوحيد كان برأس محمد هاني بالخطأ في مرماه.

في المقابل كان هدف مصر من عرضية أيضا، ومن سجلها هو إمام عاشور "182 سم" كأول هدف برأسية في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم.

وفي ركلات الترجيح، أهدر هاري سوتر أطول لاعبي المباراة "198 سم" الركلة الأولى، فمهد الطريق إلى مصر.

التشكيل

حسام حسن بدأ اللقاء بـ محمد صلاح كأساسي رغم ما قيل عن احتمالية عدم جاهزيته، وبدأ كريم حافظ كظهير أيسر، فيما غاب أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم عن القائمة بالكامل للإصابة، بجانب غياب مهند لاشين للإيقاف بعد تلقي الإنذار الثاني.

على الجانب الآخر، بدأ توني بوبوفيتش بـ نيستوري إرانكوندا مهاجم واتفورد كأساسي، وهاري سوتر قائد الفريق في الدفاع.

🔴 غياب محمد عبد المنعم وفتوح، وصلاح يقود الهجوم .. تشكيل منتخب مصر لمواجهة أستراليا في المونديال 🇪🇬 pic.twitter.com/Kvj8Fmni6j — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

وصف المباراة

بداية أسترالية

بداية المباراة كانت هادئة، قبل أن تكسرها لدغة أسترالية في الدقيقة الخامسة بعد تصويبة قوية من كريستيان فولباتو في العارضة العلوية لمرمى مصطفى شوبير.

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أولى الفرص الخطرة في المباراة 😱



منتخب أستراليا كاد أن يسجل الأول ❌pic.twitter.com/xB8AUCZ6ax — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

وكانت التهديد الثاني أسترالي كذلك في الدقيقة السادسة بعد بينية طولية على الجهة اليمنى حاول فيها جوردان بوس الاختراق وتفوق على كريم حافظ، لكن عاد رامي ربيعة في الوقت المناسب وحولها إلى ركنية.

لدغات مصرية

عكس الهجوم الأسترالي جاء الهدف لمنتخب مصر في الدقيقة الـ13. مخالفة على حدود منطقة الجزاء تحصل عليها عمر مرموش. محمد صلاح مهدها إلى إمام عاشور الذي سدد في الدفاع لتخرج خارج منطقة الجزاء. وصلت الكرة عمر مرموش والذي مررها إلى كريم حافظ على الجهة اليمنى، والذي أرسل بدوره عرضية متوسطة المستوى، قابلها إمام عاشور برأسية من داخل الست ياردات ليسجل الأول في مرمى أستراليا.

هدف هو الأول لـ مصر في أدوار كأس العالم الإقثصائية منذ 92 سنة، وبالتحديد منذ هدفي عبد الرحمن فوزي في مرمى المجر وقت الخسارة 4-2 في الدور التمهيدي لـ كأس العالم 1934.

وأصبح إمام عاشور هو ثالث لاعب أيضا يسجل هدفين لـ مصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومحمد صلاح، وثاني لاعب يسجل في مباراتين مختلفتين بعد محمد صلاح.

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مصر تتقدم مبكرا برأسية إمام عاشور في مرمى أستراليا 🇪🇬pic.twitter.com/mpR3XgnBlV — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

أستراليا حاولت التعويض واندفعت للأمام، لكن مصر كادت تعاقبها في الدقيقة 21 بعد طولية انفرد على إثرها مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ولكنه سدد بجانب القائم، قبل أن يرفع حكم الراية رايته بسبب تواجد زيكو بموقف تسلل من الأساس، ولنصل إلى فترة استراحة التبريد بتقدم مصري.

النصف الثاني لـ الشوط الأول

محمد هاني سقط مصابا في الدقيقة الـ31 بعد مخالفة احتسبت لـ أستراليا وفي نفس التوقيت كان تدخلا قويا من نيستوري إرانكوندا على ركبته، واللاعب تلقى العلاج داخل الملعب وخرج لدقيقة قبل أن يعود مجددا.

وكان تهديدا أستراليا جديدا في الدقيقة الـ35 من رمية تماس نفذت داخل منطقة الجزاء وأخرجها الدفاع بعد عشوائية كبيرة لتصل إلى عزيز بيهيتش الذي سدد بيسراه وأمسكها شوبير بثبات.

مرت باقي الدقائق هادئة، قبل أن يحتسب جوستافو تيخيرا حكم اللقاء الأوروجواني 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

من جديد وصل كريستيان فولباتو إلى منطقة جزاء مصر وسدد بيسراه في الدقيقة الـ45+1 لكن خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف.

الشوط الثاني

توني بوبوفيتش بدأ الشوط الثاني بتبديل أول اضطراري لـ أستراليا بدخول كاي تروين بدلا من جوردان بوش المصاب مع نهاية الشوط الأول.

من يهدر يتحمل

وكاد منتخب مصر ينهي المباراة مبكرا مع الدقيقة الأولى للشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من زيكو إلى عمر مرموش الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وانفرد وسدد بباطن قدمه، لكن الكرة مرت بجانب القائم بقليل.

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عمر مرموش يهدر فرصة خطيرة للمنتخب المصري 😱pic.twitter.com/Iv39IjIfrI — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ورد أستراليا كان سريعا في الدقيقة الـ47 من عرضية قابلها كونور ميتكالف برأسية بجانب القائم، وفيها تعرض محمد هاني لإصابة بالرأسة تلقى العلاج وخرج من الملعب لدقيقة قبل أن يعود للمرة الثانية ليستكمل اللقاء.

الضغط الأسترالي تواصل، ونتج عنه هدف التعادل في الدقيقة الـ54. كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، وأودعها محمد هاني بمرمى شوبير بالخطأ في مرماه بعد تداخل من هاري سوتر معه.

هدف جعل محمد هاني ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل هدفين في مرماه بالخطأ خلال نسخة واحدة من البطولة منذ 60 سنة وقتما فعلها إيفان فوستوف لاعب بلغاريا في مونديال 1966.

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هدف التعادل لأستراليا يأتي برأسية محمد هاني بالخطأpic.twitter.com/0TpLRaFTi5 — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

تبديلات العميد

حسام حسن تدخل أخيرا في الدقيقة الـ 67 بدخول حسام عبد المجيد، وهيثم حسن بدلا من حمدي فتحي، ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وأصبح هيثم حسن بمشاركته لأول مرة في البطولة، اللاعب الـ21 الذي يشارك رفقة مصر في كأس العالم 2026 من أصل 26 لاعبا، ولا يتبقى سوى ثلاثي الحراس البديل محمد الشناوي، ومحمد علاء، والمهدي سليمان، بجانب طارق علاء ونبيل عماد لم يشاركون.

بعد توقف شرب الماء، ردت أستراليا بتبديلين في الدقيقة الـ73 بدخول محمد توريه، وأيدن هروستيتش بدلا من نيستوري إرانكوندا، وكريستيان فولباتو.

ومن جديد لجأ حسام حسن إلى دكته اضطراريا في الدقيقة الـ80 بعدما سقط كريم حافظ ممسكا عضلاته، ليخرج ويشارك بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه" في ثالث تبديلات الفراعنة.

ختام مصري جيد

هيثم حسن أحدث نشاطا ملحوظا مع تزايد وقت امتلاك مصر للكرة، فأرسل أكثر من عرضية أحدثت شبه خطورة، لكن تعامل باتريك بيتش حارس أستراليا مع بعضها ولم يتعامل معها مهاجمي مصر بصورة جيدة في أوقات أخرى.

تيخيرا احتسب خمس دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، وكادت مصر تسجل هدفا قاااتلا في الدقيقة الـ93. عرضية من محمد صلاح، قابلها رامي ربيعة برأسة رائعة ولكن يتصدى لها باتريك بيتش ببراعة فائقة إلى ركنية.

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كادت أن تنتهي لصالح مصر بعد تلك الفرصة 🤯⚽pic.twitter.com/uTg4fwVoKI — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

وانطلق صلاح مجددا في الدقيقة الـ95 على الجهة اليمنى ثم مرر أرضية قصيرة داخل منطقة الجزاء إلى هيثم حسن الذي سدد بيمناه، لكن في طريقها للمرمى اصطدمت بالحائط الدفاعي هاري سوتر وتحولت لخارج الملعب، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ونحتكم إلى شوطين إضافيين.

وبذلك انضمت مصر إلى 6 دول إفريقية خاضت أشواط إضافية في إقصائيات كأس العالم سابقا، بعد الكاميرون، والمغرب، ونيجيريا، الجزائر، وغانا، والسنغال.

الشوط الإضافي الأول

أستراليا بدأت الوقت الإضافي الأول بتبديلين بدخول يول أكون، وأوير مابيل بدلا من كونور ميتكالف، وإيدين أونيل.

وتواصلت خطورة صلاح في الوقت الإضافي في الدقيقة الـ93 بعد تصويبة من مرموش في الدفاع لتتمهد إلى صلاح داخل منطقة الجزاء، والذي سدد بيمناه فوق المرمى بقليل.

هيثم حسن ارتكب مخالفة في الدقيقة الـ104 في منتصف الملعب، ليتحصل على الإنذار الأول في المباراة، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي.

الشوط الإضافي الثاني

بدأ حسام حسن الشوط الإضافي الثاني بتبديل رابع بدخول حمزة عبد الكريم بدلا من عمر مرموش.

مروان عطية سدد كرة في الدقيقة الـ109 اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها لكن وصلت أيضا في يد الحارس.

التهديد المصري تواصل في الدقيقة الـ111 بعد تبادل رائع للكرة بين إمام وصلاح، ثم تصويبة من عاشور لكن كالعادة سوتر يحولها إلى ركنية في طريقها إلى المرمى.

وحاول صلاح مجددا في الدقيقة الـ112 بعد انطلاقة منفردة داخل المنطقة ثد تسديدة في الدفاع لتتحول إلى ركنية جديدة.

ومع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح، أجرى بوبوفيتش آخر تبديلات أستراليا بدخول الحارس البديل مات ريان بدلا من باتريك بيتش في الدقيقة الـ119.

في نفس الدقيقة تحصل ياسر إبراهيم على ثاني إنذارات اللقاء بعد تدخل قوي على قدم محمد توريه قرب منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ120 أجرى حسام حسن آخر تبديلاته بدخول محمود صابر بدلا من مروان عطية.

ومرت الكرة الثابتة الأخيرة بآمان، لينتهي الشوط الإضافي الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأصبحت مصر ثالث منتخب إفريقي يخوض ركلات الترجيح تاريخيا في كأس العالم بعدما خاضته المغرب مرتين، وغانا مرة.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح، ابتسم الحظ إلى للمصريين وحققوا الفوز والتأهل بنتيجة 4-2، ليكتب الفراعنة التاريخ ويتأهلون إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخهم.

حصلت أستراليا على فرصة التسديد أولا في الركلات، والتي جاءت على النحو التالي.

-هاري سوتر أهدر الركلة الأولى لـ أستراليا فوق مرمى مصطفى شوبير.

-محمود صابر سجل الركلة الأولى لـ مصر بنجاح على يمين مات ريان.

-جاكسون إرفين سجل الركلة الثانية لـ أستراليا بنجاح على يسار مصطفى شوبير.

-رامي ربيعة سجل الركلة الثانية لـ مصر بنجاح على يمين مات ريان.

-أوير مابيل سجل الركلة الثالثة لـ أستراليا بنجاح على يسار مصطفى شوبير.

-محمد صلاح سجل الركلة الثالثة لـ مصر بنجاح على طريقة "بانينكا" في مرمى مات ريان.

-لوكاس هارينجتون أهدر الركلة الرابعة لـ أستراليا في العارضة العلوية لـ مصطفى شوبير.

-حسام عبد المجيد سجل الركلة الرابعة لـ مصر بنجاح على يمين مات ريان، لتتأهل مصر إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها.

ركلة عبد المجيد أعلنت تأهل مصر إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، وخامس منتخب إفريقي يحقق فوزا في مباراة إقصائية بكأس العالم تاريخيا.