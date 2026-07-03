كأس العالم - هدف هاني يحطم الرقم القياسي للأهداف العكسية

شهدت بطولة كأس العالم 2026 أرقاما غير مسبوقة على صعيد الأهداف العكسية، بعدما كسرت النسخة الحالية الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم مونديال 2018.

وسجل محمد هاني لاعب منتخب مصر هدفا ذاتيا أمام أستراليا في المباراة المقامة حاليا عند الدقيقة 55 ليسجل أستراليا التعادل أمام مصر.

وجاء هدف محمد هاني بعد مخالفة لمنتخب أستراليا استقبلها برأسه ووضعها في شباك مصطفى شوبير حارس منتخب مصر ليدرك التعادل لصالح أستراليا.

video:1

هدف التعادل لأستراليا يأتي برأسية محمد هاني بالخطأpic.twitter.com/0TpLRaFTi5 — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ووصل عدد الأهداف العكسية 9 أهداف من أصل 13 سكنت شباك منتخبات عربية، في رقم يعكس التفاصيل الصغيرة التي لعبت دورا حاسما في مشوار عدد من المنتخبات بالبطولة.

ودخل محمد هاني تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من المونديال، مكررًا ما حدث مع إيفان فوستوف خلال بطولة كأس العالم 1966.

أما على صعيد المنتخبات، فقد استقبل منتخب مصر ثالث هدف عكسي له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح ثاني أكثر منتخب استقبالا للأهداف العكسية في تاريخ البطولة، خلف كل من المغرب والمكسيك الذي استقبل كل منهما 4 أهداف عكسية.

ولا يزال المونديال مستمر وقد يشهد أرقام كثيرة في قادم مباريات البطولة.