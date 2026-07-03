كأس العالم - الأول منذ 92 سنة.. عاشور يسجل لـ مصر ضد أستراليا

كتب إمام عاشور اسمه في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم، بعدما واصل التألق بقميص الفراعنة في المونديال.

وسجل إمام عاشور هدف منتخب مصر أمام أستراليا الأول في الدقيقة 13 بالمباراة التي تجمع بينهما في دور الـ32 من كأس العالم.

وجاء الهدف برأسية مميزة بعد عرضية من كريم حافظ سكنت شباك منتخب أستراليا في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وأصبح إمام عاشور ثالث لاعب في تاريخ منتخب مصر ينجح في تسجيل هدفين خلال مشاركاته بكأس العالم، لينضم إلى قائمة محدودة تضم محمد صلاح الذي سجل 3 أهداف، وعبد الرحمن فوزي صاحب الهدفين تاريخيًا.

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مصر تتقدم مبكرا برأسية إمام عاشور في مرمى أستراليا 🇪🇬pic.twitter.com/mpR3XgnBlV — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

كما حقق إمام رقما آخر لافتا، بعدما أصبح ثاني لاعب مصري يسجل في مباراتين مختلفتين بكأس العالم، وذلك بعد محمد صلاح، إذ هز شباك بلجيكا ثم أستراليا خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

وسجل إمام عاشور أول هدف لمنتخب مصر في مباراة إقصائية بـ كأس العالم منذ هدفي عبد الرحمن فوزي ضد المجر في كأس العالم 1934.

وأصبح هدف إمام عاشور هو رقم 250 المسجل في بطولة كأس العالم 2026.

ويعكس هذا الإنجاز التطور اللافت في مردود إمام عاشور مع منتخب مصر، ودوره المؤثر في الخط الهجومي، ليؤكد حضوره بين الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ الفراعنة بالمونديال.