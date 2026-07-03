كأس العالم - خيمينيز: فشلنا في الوصول لما تستحقه أوروجواي

أصدر خوسيه خيمينيز مدافع منتخب أوروجواي، بيان اعتذار موجها رسالة مؤثرة إلى جماهير أوروجواي، وذلك عقب الخروج من منافسات كأس العالم.

وودع منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الأول بعدما حقق المنتخب نقتطين فقط في المجموعة الثامنة التي تضم كل من "إسبانيا، وكاب فيردي، والسعودية".

وقال خيمينيز في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي انستجرام: "الجميع يعلم أن كرة القدم جميلة، وأنها تمنحك لحظات لا تُنسى، لكن عندما تضرب بقسوة تدرك كم يمكن أن تكون مؤلمة".

وواصل "عشنا أياما صعبة للغاية، إذ يذكرك عقلك وحياتك اليومية باستمرار بما حدث، بالنسبة لنا ولشعبنا، كان الأمر فشلا، وعملنا بجد، وركزنا، ووضعنا الهدف نصب أعيننا، وبلا شك حاولنا، أولا أن ننافس، ثم أن نحقق الهدف الذي يضع أوروجواي في المكان الذي تستحقه، من الواضح أننا لم ننجح تماما، ونحن ندرك ذلك جيدا".

وأردف "أضمن بحياتي أن كل زملائي قدموا كل ما لديهم من أجل هذا القميص، سواء شاركوا في اللعب أم لا، وهذا ما يملأ قلبي فخرا، لأنك ترى وتشعر بذلك كل يوم، وعندما انتهت المباراة الأخيرة، رأيت وجوههم جميعا، وشاهدت الألم الذي كانوا يشعرون به".

وكشف "على الصعيد الشخصي، قبل انطلاق كأس العالم بأربعة أسابيع، كان كاحلي مصابا وبفضل عمل المختصين الذين كانوا معي، تمكنت من الوصول جاهزا وقادرا على المنافسة منذ المباراة الأولى، وإذا لم أشارك، فلم يكن ذلك بسبب نقص في الجاهزية".

وواصل "بلا شك، كل زملائي الذين شاركوا حاولوا تقديم أفضل ما لديهم، لأنني أعلم أنهم لعبوا بقلوبهم، لا الغرور ولا الطموح يعميان بصيرتي، ومن موقعي، مثل باقي زملائي، حاولنا أن نعطي كل ما لدينا، سواء بالتشجيع، أو بكلمة هيا بنا، أو بأي كلمة قد تنقل إحساسا أو دعما".

وأضاف "دون إضافة المزيد، أشكركم جميعا من أعماق قلبي من سافر، ومن آمن بنا، ومن شجعنا دائما، شكرا جزيلا، وأعتذر لكم، اعلموا أن غضبكم وألمكم هما أيضا ألمنا".

وكشف "سأكون دائما في صف النقد الذاتي، دون تبرير أو تحيز، في صف من يحلل ويتحدث بعقلانية وصدق عن حقيقة هذا الموقف، في صف من يتحمل المسؤولية، ومن يعمل بكل قلبه لتحقيق أهدافه بالدراسة والعمل والاجتهاد".

وأتم "ولن أكون أبدا في صف من وصلوا لما هم فيه بالمجاملات، أو من يطلقون تصريحات صادمة فقط من أجل بضع مشاهدات إضافية".

وحقق منتخب أوروجواي التعادل مع كاب فيردي والسعودية وتلقى الهزيمة أمام إسبانيا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة والأخيرة ليودع المنتخب منافسات كأس العالم مبكرا.