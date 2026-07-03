كأس العالم - حسام حسن: عودة حمدي فتحي مهمة أمام أستراليا

شدد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على أهمية عودة حمدي فتحي للتشكيل الأساسي قبل مباراة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة مساءً مع أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم على ملعب دالاس.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر قبل مباراة أستراليا: "حمدي فتحي عنصر مهم جدا مثل باقي اللاعبين، وعودته مهمة أستراليا ونأمل أن يكون له دورا كبيرا، كنت أتمنى تواجد جميع اللاعبين وكلي ثقة في البقية".

وعاد حمدي فتحي لتشكيل منتخب مصر الأساسي بعدما غاب عن مباراة إيران بسبب الإصابة.

ويتواجد حمدي فتحي في وسط منتخب مصر لتعويض غياب مهند لاشين بسبب الإيقاف، بعدما شارك في أول مباراتين ضد بلجيكا ونيوزيلندا كقلب دفاع.

وأضاف "كلمة للجماهير؟ أرغب أن أكون سببا في سعادتكم ونبذل كل جهد من أجلهم".

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.