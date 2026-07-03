كأس العالم - حسام حسن: عودة حمدي فتحي مهمة أمام أستراليا

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

شدد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على أهمية عودة حمدي فتحي للتشكيل الأساسي قبل مباراة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة مساءً مع أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم على ملعب دالاس.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر قبل مباراة أستراليا: "حمدي فتحي عنصر مهم جدا مثل باقي اللاعبين، وعودته مهمة أستراليا ونأمل أن يكون له دورا كبيرا، كنت أتمنى تواجد جميع اللاعبين وكلي ثقة في البقية".

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر كأس العالم – جلوبو: رافينيا يغيب عن مواجهة النرويج رغم عودته إلى التدريبات الجماعية تشكيل كأس العالم - لا تغييرات في أسماء أستراليا أمام مصر.. وإيرانكوندا يقود الهجوم كأس العالم - فوزينيا: كريستيانو مثال للانضباط.. وميسي استثنائي

وعاد حمدي فتحي لتشكيل منتخب مصر الأساسي بعدما غاب عن مباراة إيران بسبب الإصابة.

ويتواجد حمدي فتحي في وسط منتخب مصر لتعويض غياب مهند لاشين بسبب الإيقاف، بعدما شارك في أول مباراتين ضد بلجيكا ونيوزيلندا كقلب دفاع.

وأضاف "كلمة للجماهير؟ أرغب أن أكون سببا في سعادتكم ونبذل كل جهد من أجلهم".

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - خيمينيز: فشلنا في الوصول لما تستحقه أوروجواي مباشر كأس العالم - مصر × أستراليا.. بداية اللقاء بعد قليل تشكيل كأس العالم - لا تغييرات في أسماء أستراليا أمام مصر.. وإيرانكوندا يقود الهجوم تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر كأس العالم – جلوبو: رافينيا يغيب عن مواجهة النرويج رغم عودته إلى التدريبات الجماعية كأس العالم - فوزينيا: كريستيانو مثال للانضباط.. وميسي استثنائي متحف كأس العالم - القبعة البحرية لجماهير مصر كأس العالم - مارتينيز: اليوم بدأ كأس العالم لـ البرتغال
أخر الأخبار
كأس العالم - خيمينيز: فشلنا في الوصول لما تستحقه أوروجواي 6 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - مصر × أستراليا.. بداية اللقاء بعد قليل 8 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: عودة حمدي فتحي مهمة أمام أستراليا 24 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - لا تغييرات في أسماء أستراليا أمام مصر.. وإيرانكوندا يقود الهجوم 38 دقيقة | في المونديال
بوستيكوجلو مدربا جديدا لـ النصر السعودي 47 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – جلوبو: رافينيا يغيب عن مواجهة النرويج رغم عودته إلى التدريبات الجماعية ساعة | في المونديال
كأس العالم - فوزينيا: كريستيانو مثال للانضباط.. وميسي استثنائي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/532481/كأس-العالم-حسام-حسن-عودة-حمدي-فتحي-مهمة-أمام-أستراليا