ناثان أكي ينضم لـ فنربخشة قادما من مانشستر سيتي

أعلن نادي فنربخشة، في بيان رسمي تعاقده مع الدولي الهولندي ناثان آكي لاعب منتخب هولندا ومانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ناثان أكي النادي : مانشستر سيتي فنربخشة

وأوضح النادي التركي أن آكي وقع على عقود انضمامه رسميًا، ليصبح صفقة جديدة في صفوف فنربخشة استعدادًا للموسم المقبل.

وأشار البيان إلى أن المدافع الهولندي، الذي شارك بقميص منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، سينضم إلى معسكر الفريق المقام في النمسا، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والحصول على التصاريح اللازمة.

Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

وأكد فنربخشة أن التعاقد مع آكي يأتي ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر دولية ذات خبرات كبيرة، بهدف المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وخاض أكي مع مانشستر سيتي 177 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 3 آخرين.