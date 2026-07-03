ناثان أكي ينضم لـ فنربخشة قادما من مانشستر سيتي

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

أعلن نادي فنربخشة، في بيان رسمي تعاقده مع الدولي الهولندي ناثان آكي لاعب منتخب هولندا ومانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ناثان أكي

النادي : مانشستر سيتي

فنربخشة

وأوضح النادي التركي أن آكي وقع على عقود انضمامه رسميًا، ليصبح صفقة جديدة في صفوف فنربخشة استعدادًا للموسم المقبل.

وأشار البيان إلى أن المدافع الهولندي، الذي شارك بقميص منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، سينضم إلى معسكر الفريق المقام في النمسا، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والحصول على التصاريح اللازمة.

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وأكد فنربخشة أن التعاقد مع آكي يأتي ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر دولية ذات خبرات كبيرة، بهدف المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وخاض أكي مع مانشستر سيتي 177 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

ناثان أكي فنربخشة
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