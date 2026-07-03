كأس العالم - مارتينيز: اليوم بدأ كأس العالم لـ البرتغال

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

البرتغال ضد أوزبكستان

أرجع روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، فوز فريقه أمام كرواتيا في دور الـ 32 بكأس العالم، إلى الراحل ديوجو جوتا.

وقال مارتينيز في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا بفخر، ومثلنا القميص خير تمثيل، وأظهرنا شخصية قوية بعد أن تأخرنا في النتيجة."

وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة 53 عن طريق إيفان بيرسيتش، قبل أن يتعادل كرستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

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وفي الدقيقة 90+4 سجل جونكالو راموس هدف الفوز للمنتخب البرتغالي.

وأضاف "هذا فريق مميز للغاية ويوم مميز بفضل ديوجو جوتا."

وأكمل "اليوم، بدأت بطولة كأس العالم بالنسبة لنا."

وأتم "أنا راضٍ وفخور. الآن علينا التفكير في المباراة القادمة."

ويلتقي منتخب البرتغال أمام إسبانيا، في دور الـ 16 لكأس العالم يوم الإثنين الساعة 10 مساءً.

واحتفل لاعبو البرتغال عقب المباراة بارتداء قميص زميلهم الراحل ديوجو جوتا.

البرتغال كأس العالم
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