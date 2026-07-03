ريال مدريد: لا ننوي التعاقد مع إنزو فيرنانديز

نفى نادي ريال مدريد نيته التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الجمعة: "في ضوء التقارير والتصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن اهتمام مزعوم من نادي ريال مدريد باللاعب إنزو فرنانديز، يود النادي أن يوضح أنه لم يبذل أي جهد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه لا ينوي القيام بمثل هذه العملية."

وأضاف البيان "يود ريال مدريد أن يعرب عن أقصى درجات الاحترام لإنزو فرنانديز، الذي تشتهر مسيرته وجودته على نطاق واسع، وكذلك لنادي تشيلسي، النادي الذي تربطه به علاقة مؤسسية ممتازة."

وأكمل النادي الملكي "انطلاقاً من الاحترام الذي يستحقه كيان مثل نادي تشيلسي لكرة القدم، ومن مبادئ الولاء المؤسسي التي لطالما حكمت تصرفات ريال مدريد، يرى النادي أنه من الضروري أن ينفي بشكل قاطع التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والتي لا تتوافق مع الواقع."

وأتم البيان "يأسف ريال مدريد لأنه على الرغم من وضوح الحقائق وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب النادي، لا تزال المعلومات تُنشر ولا تتوافق مع الواقع، ولا تساهم إلا في إثارة البلبلة بين المشجعين وإلحاق الضرر غير الضروري بالكيانات والأشخاص المعنيين."

وخاض إنزو مع تشيلسي 169 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 30 آخرين.

وذكرت تقارير إنجليزية سابقة إلى أن النادي اللندني حدد مبلغ 140 مليون يورو كقيمة مبدئية للتخلي عن خدماته.