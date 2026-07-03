سينكو ينقذ البرتغال

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 04:47

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من كأس العالم بعد فوز مجنون على كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراة استمرت حتى الدقيقة 16 من الوقت بدلا من الضائع.

سجل هدف كرواتيا إيفان بيرسيتش فيما سجل كريستيانو رونالدو وجونكالو راموس ثنائية البرتغال.

اللقاء المثير شهد إلغاء 4 أهداف لواقع 3 لكرواتيا و1 للبرتغال وجميعها في الشوط الثاني.

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الفوز جاء في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ديوجو جوتا لاعب البرتغال وليفربول، وظهر لاعبو البرتغال بعد المباراة يحتفلون وهم يرتدون قميصه رقم 21.

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كما أعلنت نهاية حقبة كرواتية مذهلة بعد تحقيق فضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022 بقيادة لوكا مودريتش ورفاقة.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 وسيواجهون إسبانيا يوم 6 يوليو المقبل.

سنيكوميتر ينقذ البرتغال

في الدقيقة 90+12 تلقى منتخب البرتغال صفعة، يوشكو جفارديول سجل هدفا قاتلا أدرك به التعادل لكرواتيا.

لكن الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من وجود حالة تسلل، وظهرت تقنية " مقياس سرعة الصوت " أو ما يعُرف بـ "سنيكوميتر" لتحديد هل لمس لاعب كرواتيا الكرة أم لا.

وفقا لشبكة "ذا أثليتك" في تقرير سابق فإن جهاز "سنيكوميتر"، المعروف باسم "سنيكو"، هو نظام يُستخدم في لعبة الكريكيت لتحديد هل لمست الكرة حافة المضرب أم لا.

التقنية استشعرت لمس لاعب كرواتيا للكرة قبل أن تصل إلى زميله المتسلل في لقطة الهدف القاتل، وبالتالي تم إلغاءه، وإعلان فوز البرتغال باللقاء وسط غضب كرواتي.

نفس التقنية تسببت في احتساب هدف كريستيانو رونالدو ضد أوروجواي في 2022 لصالح برونو فيرنانديز بداعي إنه لم يلمس الكرة.

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كما ظهرت في 2026 في هدف ماتياس سفانبيرج لاعب السويد ضد تونس في دور المجموعات، للتأكد من لمس ألكسندر إيزاك للكرة أم لا.

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التشكيل

أصبح مباراة البرتغال وكرواتيا أول مباراة إقصائية في كأس العالم تشهد مشاركة لاعب لكل منتخب تخطى حاجز الـ 40 عاما سواء كريستيانو رونالدو في البرتغال أو لوكا مودريتش في كرواتيا.

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وصف المباراة

اللقاء بدأ سريعا، عرضية أرضية وتسديدة من أنتي بوديمير أمسك بها ديوجو كوستا بسهولة في الدقيقة 2.

ورد عليه برونو فيرنانديز بتصويبة قوية بعد عرضية رافائيل لياو أبعدها الحارس، وحاول برونو متابعتها لكن تسديدته ارتطمت بالدفاع تلك المرة.

إلى هنا انتهت حمى البدايات وظل التعادل سائدا وهدأت أجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 17 تحصل روبن دياش مدافع البرتغال على إنذار.

استمر الحذر حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى سلبيا بدون أهداف.

الشوط الثاني جاء مغايرا ومثيرا تماما.

في الدقيقة 46 توغل نونو مينديش صوب مرمى كرواتيا لكنه فضل التمرير لرونالدو عن التسديد فأضاع فرصة التقدم مبكرا.

في الدقيقة 48 راوغ ماتيو كوفاشيتش خصمه وانفرد لكن تسديدته أبعدها كوستا بقدمه.

وبعد 6 دقائق جاء الهدف الأول في اللقاء، عرضية يوسيب سانيسيتش عبرت الجميع وسددها إيفان بيريسيتش على الطائر في الشباك مسجلا هدف التقدم للكروات.

وأصبح بيريسيتش هداف كرواتيا التاريخي في كأس العالم برصيد 7 أهداف متفوقا على دافور سوكر.

وبعد 3 دقائق سجل إيجور ماتانوفيتش هدفا ثانيا لكرواتيا ألغي بداعي التسلل.

وكاد لياو أن يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 58 لكن تصويبته المقوسة ارتطمت بالعارضة لليفاكوفيتش.

وتحصل لوكا مودريتش على بطاقة صفراء بسبب خطأ تكتيكي في منتصف الملعب لمنع مرتدة في الدقيقة 59.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 61 لكن سرعان ما ألغي الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب التسلل.

في الدقيقة 63 أجرى روبرتو مارتينيز 4 تغييرات بمشاركة برناردو سيلفا وفرانسيسكو كونسيساو ونيلسون سيميدو وجونكالو راموس بدلا من فيتينيا وبيدرو نيتو وبرونو فيرنانديز وجواو كانسيلو.

تغييرات البرتغال أثمرت عن فرصة جاءت منها ركلة جزاء، في الدقيقة 64 عاد الحكم لتقنية الفيديو.

وعاد لأرض الملعب لاحتساب ركلة جزاء بداعي منع رافائيل فيجا من الوصول للكرة أثناء تنفيذ الركنية.

وانبرى رونالدو لركلة الجزاء وسددها في منتصف المرمى معلنا التعادل في الدقيقة 68.

ولأول مرة يسجل رونالدو هدفا في دور إقصائي من كأس العالم عبر تاريخ مشاركاته.

ورفع رونالدو رصيده لـ 11 هدفا في 26 مباراة بكأس العالم عبر 6 نسخ من 2006 وحتى 2026.

واعتلى رونالدو قائمة أكبر المسجلين عمرا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعمر 41 عاما و147 يوما.

وعاد الكروات مجددا لتهديد مرمى البرتغال، فسدد كوفاشيتش كرة ارتطمت بالقائم ثم سدد مجددا لكن الحارس كان لكرته بالمرصاد وحولها لركنية في الدقيقة 75.

وسجل بيتار سوشيتيش هدفا في الدقيقة 80 من انفراد بعد تمريرة طولية لكن الحكم رفع رايته ثم أيدت تقنية الفيديو قراره، ليصبح ثالث هدف يُلغى في اللقاء.

وفي الدقيقة 82 غادر كريستيانو رونالدو الملعب وعوضه روبن نيفيز.

وشارك في تغيير رابع لكرواتيا يوشكو جفارديول بدلا من نيكولا فلاسيتش.

وخطف جونكالو راموس الفوز للبرتغال في الدقيقة 90+4 برأسية قوية بعد عرضية متقنة من رافائيل لياو.

ورغم احتساب الحكم لـ 10 دقائق وقت بدلا من الضائع إلا أن المباراة استمرت للدقيقة 90+13 وفيها جاء هدف التعادل عن طريق البديل جفارديول.

لكن تقنية "سينكو" تدخلت وأنقذت البرتغال ورونالدو وألغت الهدف وسط غضب لاعبي كرواتيا.

اللقاء توقف لمدة دقيقتين ثم عادت الكرة للدوران وفي الدقيقة 90+19 أعلن إسبسن إسكاس نهاية اللقاء بفوز وتأهل البرتغال ونهاية حقبة كرواتية.

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