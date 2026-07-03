تشكيل كأس العالم - لوكا مودريتش يقود كرواتيا أمام البرتغال
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:51
كتب : FilGoal
أعلن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة البرتغال في كأس العالم.
ويلتقي منتخب كرواتيا أمام البرتغال في دور الـ 32 لكأس العالم، الثانية صباح الجمعة.
ويقود لوكا مودريتش، تشكيل كرواتيا في المباراة.
ويبدأ منتخب كرواتيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - يوسيب شوتالو - مارين بونجراتشيتش.
الوسط: نيكولا فلاسيتش - لوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش - بيتار سوتشيتش.
الهجوم: مارتن باتورينا - إيفان بيريسيتش - أنتي بوديمير.
واحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الـ 12 والأخيرة برصيد 6 نقاط، فيما احتل منتخب البرتغال وصافة المجموعة الـ 11 برصيد 5 نقاط.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم.
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